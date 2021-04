VIDEO | Zeci de morţi într-un accident feroviar în Taiwan. Alte zeci de persoane sunt încarcerate

Cel puţin 36 de persoane au decedat în urma deraierii unui tren aglomerat, vineri, într-un tunel din estul Taiwanului, a anunţat poliţia feroviară, informează AFP şi Reuters.

Poliţia a informat despre 36 de pasageri "în stop cardiac înainte de a fi duşi la spital" - termen utilizat pentru a desemna o persoană care nu prezintă niciun semn de viaţă - şi despre alte 72 care sunt în continuare prinse între vagoane, în timp ce 61 de oameni au fost transportaţi la spital.

Trenul, care mergea spre Taitung, a ieşit de pe şine într-un tunel la nord de Hualien. Unele vagoane s-au izbit de pereţii tunelului, a transmis departamentul pompierilor într-un comunicat.

În tren se aflau 350 de persoane şi acţiunea de salvare este în desfăşurare.

Cel mai grav accident feroviar din Taiwan în ultimele trei decenii a avut loc în 2018, când 18 oameni au murit şi 175 au fost răniţi după ce un tren a deraiat în nord-estul ţării.

