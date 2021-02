VIDEO/ Zi teribilă în etapa de Super G de la Val di Fassa - Elicopterul a intervenit de două ori

Norvegiana Kajsa Vickhoff Lie şi austriaca Rosina Scnheeberger au căzut rău, duminică, în proba de Super G din cadrul etapei de Cupă Mondială de la Val di Fassa (Italia), necesitând evacuarea lor pe calea aerului, notează news.ro.

Mai întâi, Vickhoff Lie a căzut la jumătatea traseului şi a fost proiectată apoi în plasele de siguranţă de pe marginea pistei. Cursa a fost întreruptă peste 20 de minute pentru ca schioarea norvegiană să fie evacuată cu elicopterul. Potrivit Rai Radio, Vickhoff a suferit o fractură de tibie şi peroneu.

Rosina Schneeberger a lovit violent o poartă din prima parte a cursei, înainte de a ajunge şi ea în plasele de siguranţă, ţipând de durere, în timp ce aştepta să fie dusă la spital, tot cu elicopterul. După primele estimări, austriaca ar fi suferit o entorsă la genunchi.

Cursa a fost întreruptă şi după acest al doilea accident.

Parent of a budding ski racer, I’ve watched 100s of races and plenty of crashes too. But Kajsa Vickhoff Lie in the Women’s Super G crash just now, has turned my stomach. I don’t think I’ll be able to watch Allegra at this l level. I hope she recovers soon https://t.co/WJSCHwwkCz