Vieți salvate de un deputat PMP - Toate trecerile la nivel cu calea ferată din România vor avea bariere

Deputatul PMP Ionuț Simionca a salutat aprobarea de către Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a proiectului său de lege prin care propune instalarea de bariere sau semibariere la toate trecerile la nivel cu calea ferată ale drumurilor internaționale sau naționale, reducând astfel riscul de producere a accidentelor rutiere. „Se împlineşte un an de la cumplitul accident din Bistriţa în care 5 tineri au murit într-o maşină strivită de tren. Patru erau fraţi, iar între aceştia o copilă avea 12 ani. Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Am conştiinţa împăcată că în Parlament fac ce trebuie. Am promovat încă o lege care salvează vieţi”, a declarat deputatul PMP de Bistriţa.

„După mai bine de nouă luni de la depunerea proiectului, am satisfacția că, prin completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, trecerile la nivel cu calea ferată ale drumurilor principale din țară vor fi mai sigure. Doresc să le mulțumesc tuturor celor peste 100 de colegi deputați și senatori din toate partidele și formațiunile reprezentate în Parlament pentru sprijinul permanent pe care mi l-au dat pe tot parcursul legislativ al acestei inițiative”, a declarat deputatul PMP.

Conform parlamentarului bistrițean, în România aproape 85 la sută din aceste treceri la nivel cu calea ferată sunt semnalizate prin indicatoare luminoase sau doar prin indicatoare rutiere: „Prin această lege, operatorul feroviar va avea în responsabilitate curăţarea vegetaţiei de lângă trecerile la nivel de cale ferată în vederea creşterii vizibilității, termenul limită pentru finalizarea acestei acţiuni fiind 1 ianuarie 2019. În plus, tot operatorului feroviar îi revine obligaţia instalării, până la 1 ianuarie 2020, de bariere pe drumurile principale, unde și vitezele de deplasare sunt mari, contribuind activ la prevenirea accidentelor dintre autovehiculele rutiere și trenuri, care sunt adesea urmate de pierderi de vieți omenești”, explică deputatul PMP Ionuț Simionca.

Pentru tânărul parlamentar al Mișcării Populare, aflat la primul său mandat în legislativ, este deja a doua inițiativă legislativă pe care o urmărește și susține pe tot parcursul său până când este transformată în lege, după promulgarea aşa-numitei Lege Colectiv (Legea nr. 28/2018), prin care spaţiile publice cu destinația de comerț, cultură sau turism, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, sunt obligate să semnaleze lipsa autorizaţiei printr-un panou de avertizare. Ambele proiecte vizează creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.