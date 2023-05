Viktor Orban a pus piciorul în prag: a blocat ajutorul financiar al UE pentru Ucraina

Această tranșă de ajutor pentru Ucraina este în valoare de 500 de milioane de euro și urma să fie alocată săptămâna viitoare.

Budapesta a cerut garanții că EPF își va menține statutul global în viitor și nu va fi folosit doar pentru a înarma Kievul, a precizat agenția.

Fondul european pentru pace a fost înființat în 2021 și este finanțat prin contribuții din partea statelor membre ale UE.

Hungary has blocked a €500 million allocation from the European Peace Facility to Ukraine



Hungary has blocked the allocation of the eighth tranche of military aid to Ukraine from the European Peace Facility (EPF), ANSA news agency has quoted its source as saying.



The amount of… pic.twitter.com/sfYqiBJ1eK