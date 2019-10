Vine premier 'eroul de la Haga'? / SURSE

Diplomatul român Bogdan Aurescu este vehiculat ca variantă de premier dacă trece moțiunea de cenzură. Surse parlamentare au zis STIRIPESURSE.RO ca desi Bogdan Aurescu este acum consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, acesta ar putea sa fie propunerea PSD-ALDE-Pro Romania pentru functia de premier.

Potrivit surselor citate, Bogdan Aurescu are relatii apropiate cu politicieni de stanga si ar fi o propunere 'greu de refuzat' de Klaus Iohannis tinand cont de CV-ul acestuia. Bogdan Aurescu este doctor in Drept, a fost ministru de Externe și a condus echipa Romaniei in procesul castigat la Haga impotriva Ucrainei, in 2009, pentru 79% din suprafaţa de 12.200 km2 de platou continental şi zonă economică aflate in disputa teritoriala. A mai fost negociatorul-sef al Romaniei in acordul cu SUA privind apărarea antirachetă.