Vine vara! Discounturi ce depăşeşc 60% la Târgul de Turism pentru românii dornici de vacanțe

Românii dornici de vacanţe după doi ani de restricţii din cauza pandemiei Covid-19 pot alege în aceste zile din ofertele pe care turoperatorii şi agenţiile de turism le pun la bătaie cu ocazia Târgului de Turism al României, conform Agerpres.

Evenimentul se desfăşoară în perioada 24 -27 februarie 2022, atât în format fizic, la Romexpo, cât şi online, pe site-urile proprii şi la sediile operatorilor din turism.Turoperatorii au pregătit, ca în fiecare primăvară, mii de oferte speciale pentru toate perioadele, gusturile dar mai cu seamă pentru toate buzunarele, discounturile la vacanţe depăşind pe alocuri 60%, mai ales că în această perioadă se suprapun şi cu ofertele Early Booking.Anul acesta revine la Târgul de Turism al României celebra vacanţă cu 1 euro, dar şi numeroase alte oferte de pe tot mapamondul, unele la preţuri de mii de euro.*** Vacanţele pentru sezonul de vară, cu zbor charter, şi circuitele cu avionul ori autocarul sunt la reducere cu până la 40%, cu ocazia târgului de turism online organizat de Paralela 45, între 24 şi 27 februarie, anunţă turoperatorul într-un comunicat remis AGERPRES.Ofertele sunt listate pe portalul www.paralela45.ro, cu toate informaţiile necesare despre vacanţă, iar consultanţii agenţiei sunt disponibili pentru rezervări telefonic, prin email, pe chatul din site, Whatsapp, dar şi pe conturile de pe reţelele sociale, astfel încât timpul de aşteptare să fie redus considerabil.Prin campania de reduceri de primăvară, Paralela 45 îndeamnă oamenii să călătorească după o perioadă dificilă, în care au suportat restricţii şi au călătorit unde au putut. Pe o piramidă a lui Maslow, adaptată vremurilor, turoperatorul adaugă călătoriile în ierarhia nevoilor umane. "Paralela 45 consideră că una dintre nevoile principale din următoarea perioadă este plecarea într-o vacanţă. Astfel, pentru a fi fericit într-o vacanţă de vis ai nevoie de următoarele lucruri: o gaşcă mişto, un zbor spre paradis, papuci de plajă asortaţi cu pedichiura, o bere rece pe o plajă pustie", a afirmat Ioana Burcea, director de marketing Paralela 45.În perioada târgului de turism online, vacanţa în Grecia costă de la 298 de euro/persoană, în Turcia, de la 327 de euro/persoană, în Egipt, de la 445 de euro/persoană, în Spania, de la 490 de euro/persoană. Pachetele conţin transport charter, cazare şapte nopţi, masă, toate taxele incluse.Circuitele Paralela 45 organizate cu avionul încep de la 330 de euro/persoană, cele cu autocarul, de la 165 de euro."Oferta de vacanţe din acest an este similară celei din 2019, pe fondul revenirii la o normalitate pe care ne-o dorim de multă vreme şi încurajaţi de ridicarea restricţiilor de călătorie în multe zone de vacanţă. Vom avea minimum 30 de chartere pe săptămână, peste 400 de chartere în sezonul 2022, din majoritatea oraşelor ţării. Avem zboruri noi din diverse oraşe, de exemplu Rhodos din Iaşi, Creta din Craiova, Zakynthos din Sibiu, Antalya din Constanţa. Vom avea ca noutate Ibiza", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.Charterele verii spre Grecia, cea mai căutată destinaţie în perioada de Early Booking, sunt spre Creta/Heraklion din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi; spre Creta/Chania din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova; spre Rhodos din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi; spre Zakynthos din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu; spre Santorini din Bucureşti; spre Corfu din Bucureşti.Pentru vacanţa în Antalya sunt programate două zboruri charter săptămânale de la Bucureşti şi câte unul din Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Sibiu, Baia Mare, Constanţa, iar spre Marmaris, Bodrum şi Kusadasi, de la Bucureşti.Vacanţa de vară în Spania se petrece anul acesta în Tenerife, Mallorca, Costa del Sol, Costa Brava ori Costa Blanca, zone pentru care sunt prevăzute opt zboruri săptămânale de la Bucureşti şi Cluj-Napoca. Pentru Italia, Paralela 45 propune vacanţe în Ischia şi pe Coasta Amalfitană, cu zbor direct de la Bucureşti, iar pentru Cipru de Sud sau de Nord se zboară şi de la Bucureşti, şi de la Cluj-Napoca. Patru curse charter săptămânale spre Hurghada sunt prevăzute, până la finalul lunii octombrie, de la Bucureşti, din Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.Pentru vacanţa de vară în România, peste 200 de oferte pentru litoralul românesc sunt listate pe portalul de vacanţe Paralela 45.Mai mult de 80 de variante de circuite în Europa, Asia, Africa, America Centrală, de Nord şi de Sud, în zone unde în ultimii doi ani s-a călătorit mai puţin, sunt organizate anul acesta, odată cu eliminarea restricţiilor şi deschiderea pentru turism a cât mai multor ţări.*** Cele mai iubite evenimente din industria turismului, târgurile de turism care au devenit o tradiţie în rândul agenţiilor de turism, revin în atenţia amatorilor de vacanţe acum când finalul pandemiei pare tot mai aproape."Deschidem o nouă ediţie a târgului de turism de primăvară ce se va desfăşura în perioada 24 - 27 februarie, în agenţiile proprii şi pe platformele noastre. Suntem încrezători şi bucuroşi că după doi ani extrem de încercaţi pentru industria de turism, putem acum să vedem luminiţa de la capătul pandemiei şi să îndrăznim din nou să ne facem planuri de vacanţă pe termen mai lung", declară Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour, într-un comunicat remis AGERPRES.Românii în căutare de chilipiruri pot opta şi în acest an pentru vacanţe în cele mai iubite destinaţii turistice din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania sau Bulgaria, pentru vara anului 2022, iar în cadrul acestor târguri de turism pot găsi numeroase promoţii pentru călătoriile din perioada de primăvară (în principal în destinaţii calde precum Egipt), pentru vacanţele de Paşte, pentru sejururile în România ori pentru vacanţele în locaţii exotice, cele mai râvnite destinaţii la ora actuală."Suntem bucuroşi să constatăm la începutul acestui an 2022 un apetit sporit al clienţilor noştri pentru achiziţia de vacanţe. Este evident că oamenii au nevoie de relaxare şi de evadare din cotidian, de altfel, cu toţii cred că ne dorim să fugim cât mai departe de casă şi să ne bucurăm de frumuseţile lumii. Tocmai din acest motiv am lansat ofertele pentru acest târg de turism sub sloganul "Vara asta nu mai stăm în casă", pentru că realmente credem că a venit momentul să evadăm în mult-iubitele destinaţii de vacanţă ce ne dau energia şi puterea de a merge mai departe", mai spune Cristian Pandel.Cu ocazia târgului de turism online, agenţiile de turism au pregătit oferte speciale pentru achiziţia de vacanţe în regim Early Booking, cu reduceri de până la 60%, în destinaţiile deja celebre în rândul românilor: Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria sau România, pentru sezonul estival. "Îi aşteptăm pe turiştii noştri cu oferte variate în toate destinaţiile pe care le organizăm. Revine celebra noastră vacanţă cu 1 euro (pentru 7 nopţi de cazare în Thassos), dar avem şi numeroase oferte cum sunt: Copiii zboară gratis (gratuitate la biletele de avion pentru copii în destinaţiile Antalya, Creta sau Hurghada), Plăteşti 1, merg 2 (în Riviera Olimpului), Tarif unic tot sezonul (în Zakynthos, selecţie de hoteluri), 50% reducere la transport cu autocarul (Riviera Olimpului, Halkidiki, Thassos, Corfu, Lefkada), vacanţa cu 39 euro (sejur 7 nopţi în Thassos, Lefkada) sau voucher cadou 50 euro pentru orice circuit cultural achiziţionat pe perioada târgului şi multe alte extra-reduceri pentru toate programele pe care le touroperează Christian Tour. Mai mult decât atât, venim la această ediţie a târgului cu noi bonusuri surpriză şi oferim vouchere cadou pentru excursiile opţionale de la destinaţie sau la servicii pe cursele noastre charter şi chiar reduceri suplimentare pentru toţi cei care pleacă în vacanţă de ziua lor în luna iulie", adaugă Pandel.Pe lângă reducerile substanţiale, agenţiile au pregătit şi o serie de activităţi surpriză pentru turiştii care aleg să-şi achiziţioneze vacanţele pe perioada târgului de turism. De pildă, cel mai mare turoperator din România, Christian Tour, care sărbătoreşte 25 ani de prezenţă pe piaţa din România în 2022, a pregătit o tombolă surpriză pentru toţi clienţii săi, în care pot câştiga o vacanţă de vis în Zanzibar, o vacanţă în Tunisia şi chiar 25 vouchere cadou a câte 100 euro pentru vacanţe proprii.*** Vacanţe de Paşte în România, Turcia şi Ungaria şi mai multe sejururi cu autocarul ori avionul în Grecia, Turcia sau Egipt organizate de Hello Holidays au preţuri reduse cu aproape 50% în perioada târgului de turism, se arată într-un comunicat al agenţiei remis AGERPRES.Agenţia participă la Târgul Naţional de Turism al României organizat fizic la Romexpo între 24 şi 27 februarie după doi ani de pauză şi are disponibilă şi online o campanie de oferte speciale, între 23 şi 28 februarie.La Romexpo, agenţia este prezentă într-un autocar din flota Hello Holidays Transport, care va fi amplasat, pentru întâlnirea cu turiştii, în faţa pavilionului central."Standul nostru la târgul de turism este unul dintre autocarele de vacanţă, în care consultanţii noştri de turism îşi aşteaptă clienţii cu oferte speciale pentru vacanţe începând chiar din săptămâna târgului. De exemplu, cine vrea să plece în Sharm el Skeikh duminică, 27 februarie, are o reducere de 100 de euro/cameră şi bonus un city tour gratuit", a declarat Denisa Oprea, director de marketing la Hello Holidays.Şi la început, şi la final de martie sejururile în Sharm el Sheikh au o reducere de 100 de euro/cameră şi turul de oraş gratuit, iar cele în Hurghada, în martie şi aprilie. O altfel de vacanţă în Egipt, circuitul cu croazieră pe Nil, de opt zile, cu avionul, organizat în aprilie şi în mai, costă cu 50 de euro/persoană mai puţin.Toată luna martie, circuitul Pamukkale - Efes costă 99 de euro/persoană, în timp ce în aprilie circuitele la Cazanele Dunării, Cappadocia, Comorile Istanbulului, Macedonia, Maramureş, Bosnia - Albania sunt mai ieftine cu 15%.Şi circuitele la Cazanele Dunării, în Maramureş şi la Budapesta programate de Paşte au o reducere de 15% în perioada campaniei. Sejurul de sărbătorile pascale la Kusadasi costă 319 euro/persoană, în timp ce pachetele pentru Antalya pe primul zbor charter al sezonului, organizat de Paşte, sunt mai ieftine cu până la 45%.Vacanţa cu autocarul în Marmaris, Bodrum, Kusadasi la început de sezon costă cu până la 45% mai puţin pentru cazare şi cu 50% mai puţin transportul. Cumpărată în timpul târgului de turism, cazarea pentru vacanţa de vară cu transport individual în Kusadasi, Marmaris, Bodrum e mai ieftină cu 45%, pachetele de Antalya pe zbor charter sunt reduse tot cu 45%, iar sejururile pe avion în Bodrum din iulie şi august au o reducere de 100 de euro/cameră.Mai multe studiouri din nordul Greciei şi insula Evia, pentru vacanţe tot sezonul ori iulie-august, sunt mai ieftine cu 50% în timpul târgului de turism, iar preţurile pachetelor cu zbor charter spre Zakynthos pentru luna iulie sunt reduse cu până la 20%.Pentru Bulgaria, Hello Holidays introduce din 27 mai curse charter autocar zilnice din Bucureşti, de două ori pe săptămână din Deva şi Craiova şi preia transferurile din zona Moldova, şi oferă, în această săptămână, reduceri de până la 50% pentru cazare în cadrul pachetelor de vacanţă.*** Vacanţele pe litoral pentru vara 2022 pot fi cumpărate în perioada 23-27 februarie cu discounturi de până la 60% în cadrul Târgului de Turism online organizat de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe segmentul vacanţelor la Marea Neagră, eveniment la care participă peste 230 de unităţi de cazare din toate staţiunile autohtone.Preţurile pornesc de la 27 de lei de persoană pentru o noapte la mare.Potrivit operatorului, un sejur de 5 nopţi la un hotel de 2 stele din staţiunea Olimp pentru luna iunie începe de la 267 de lei, ceea ce înseamnă că un cuplu plăteşte 54 lei pe o noapte de cazare. Pentru pachetele all inclusive, cel mai mic tarif pentru un sejur în luna iunie cu 5 nopţi de cazare la un hotel de 3 stele este 1.700 lei pentru două persoane.Românii care vor să meargă la vară în Mamaia pot achiziţiona pe durata târgului un sejur de 5 nopţi cu preţuri ce pornesc de la 510 lei/camera dublă în luna iunie, la un hotel de trei stele, şi de la 950 de lei/camera dublă la un hotel de 4 stele, pachetul incluzând doar servicii de cazare, fără masă. În Eforie Nord, staţiune căutată în ultimii ani mai ales de familiile cu copii, un sejur pentru două persoane la 2 stele în luna iunie costă de la 309 lei, iar la 3 stele, tot în iunie - 403 lei. Cei care aleg hotelurile de 4 stele din Eforie Nord, cu mic dejun inclus, vor găsi pe durata târgului oferte ce pornesc de la 935 lei/camera dublă pentru un sejur în luna iunie şi de la 1867 lei/camera dublă pentru un sejur în luna iulie.Cele mai mici tarife pot fi găsite în Neptun-Olimp, unde un sejur de 5 nopţi de cazare la un hotel de 2 stele costă de la 267 lei/camera dublă în luna iunie şi ajunge la 956 lei/camera dublă la un hotel de 3 stele în luna iulie, potrivit Litoralulromanesc.ro."Ne aşteptăm ca litoralul românesc să fie cea mai solicitată destinaţie internă în această vară, urmând trendul ultimilor ani. De aceea, le recomandăm turiştilor să-şi achiziţioneze din timp sejurul pentru că avantajele sunt multiple: pe durata Târgului pot profita de cele mai mici tarife din an la pachetele turistice şi, în plus, au garanţia că mai găsesc locuri disponibile în hotelurile dorite", afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.Pe lângă reducerile speciale cu ocazia Târgului de Turism, turiştii se pot bucura şi de alte beneficii; de pildă, în unele cazuri, copiii până în 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare all inclusive. Opţional, turiştii pot adăuga în pachet asigurarea de tip storno cu acoperire Covid-19, prin care vor recupera contravaloarea sejurului achitat dacă infectarea cu coronavirus îi împiedică să mai plece în vacanţă.Ofertele de la Târgul de Turism Online sunt valabile de miercuri, 23 februarie, până la finalul zilei de duminică, 27 februarie. Cei care rezervă un sejur în acest interval trebuie să plătească pachetul selectat până cel târziu luni, 28 februarie, iar sumele achitate sunt nerambursabile.*** Sub denumirea "Standul virtual al Agenţiei DAL Travel", touroperatorul român promovează oferte speciale pentru circuite şi destinaţii exotice, cu reduceri de până la 150 de euro de persoană."Campaniile noastre precedente de oferte speciale s-au bucurat de un mare interes, ceea ce arată apetitul crescut al turiştilor pentru destinaţiile exotice şi pentru circuitele cu însoţitor de grup, iar în acest context orice reducere prezintă interes. Ne bucură că se simte o renaştere a cererii turistice, după doi ani de pandemie. Turiştii doresc întotdeauna servicii de calitate, cu ghizi locali buni, mijloace de transport cu standard ridicat, hoteluri atent selecţionate, mese bune conform programului. Folosim întotdeauna un ghid sau tour leader profesionist, iar itinerariile sunt, la cererea turiştilor, complexe. De asemenea, călătorii trebuie să aibă siguranţa că circuitul respectiv se va desfăşura conform programului şi încrederea că atunci când merg cu un grup, problemele care se pot ivi se vor rezolva fără îndoială şi rapid. Românii ţin din ce în ce mai mult cont de experienţa agenţiei care oferă încredere, de atmosfera plăcută pe parcursul călătoriei şi de lipsa grijilor în timpul călătoriei. Prin prisma călătoriei în circuite de grup, turiştii pot întâlni oameni noi, cu care pot crea conexiuni şi au parte de informaţii şi descrieri detaliate ale obiectivelor pe care le vizitează", precizează Daniela Nedelcu, director general al agenţiei DAL Travel.DAL Travel promovează în această perioadă circuite în Europa, Asia, Africa sau pe continentul american, astfel că pentru petrecerea Paştelui în Turcia - Cappadocia preţurile sunt de 860 de euro, cu o reducere de 50 euro, în Georgia - Armenia - Azerbaijan reducerea este de 80 de euro, iar preţul final este de 850 euro plus 990 de dolari. Cei care aleg o vacanţă în Tunisia - marele circuit - pot plăti până la 1.460 de euro pentru perioada 27 aprilie - 8 mai 2022. Lombardia şi Marile Lacuri din Italia pot fi vizitate pentru 1.090 de euro de persoană în perioada 4 -12 iunie sau 2 - 10 iulie, reducerea fiind de asemenea de 50 de euro în perioada târgului. De asemenea, o reducere de 150 de euro poate fi obţinută, de exemplu, la o vacanţă în Africa de Sud - Parcurile Kruger şi Hluhluwe, unde tariful este de 2.990 de euro pentru 14 zile.*** Pentru perioada târgului de turism, IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât şi pe cel românesc, propune oferte cu reduceri speciale de până la 35% pe litoralul bulgăresc şi de până la 10% pentru litoralul românesc, peste pragul deja cunoscut de early booking.Sezonul estival 2022 aduce pentru litoralurile românesc şi bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici care încep de la 10% şi achitarea diferenţei cu 10 - 15 zile înainte de check-in pe cele mai multe oferte. Astfel turiştii beneficiază de reducerile maxime de early booking asumându-şi un risc foarte mic, deoarece pe majoritatea ofertelor avansul este rambursabil. Efortul financiar al acestora este minim pentru că vor achita diferenţa de bani în cazul vacanţelor de vară abia peste 6-7 luni."Cele mai bune tarife se pot obţine datorită rezervărilor tip early booking. Turiştii se interesează deja de aceste oferte speciale şi au început să rezerve. Până la urmă, ofertele early booking asigură un preţ imbatabil şi siguranţa hotelului şi a staţiunii preferate pentru turişti, iar pentru agenţiile de turism şi pentru hotelieri asigură un rulaj extrem de bine venit cu mult timp înainte de debutul sezonului estival. În plus, am decis să venim în sprijinul turiştilor cu oferte speciale pentru această perioadă, cu ocazia târgului de turism virtual, pe care îl organizăm. Avem un litoral al Mării Negre, împărţit între două ţări. Dacă reunim ambele părţi, această rivieră reprezintă destinaţia de bază a românilor, ca număr de turişti. Există preţuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că şi pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Am constatat că în ambele ţări au fost făcute investiţii noi, în modernizări sau în hoteluri noi. Cu siguranţă că 2022 ne va oferi surprize şi mai plăcute la Marea Neagră", declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Astfel, pe litoralul bulgăresc, pentru rezervări în perioada 21 - 28 februarie şi sejur între 1 iunie şi 30 septembrie preţurile au o reducere de 25% la hoteluri de 2, 3 şi 4 stele în Albena şi de 15% dacă sejurul este în perioada Paştelui, la hoteluri de 4 si 5 stele.La Nisipurile de Aur reducerile sunt între 20 şi 40%, iar la Constantin şi Elena de 25% la hoteluri de 5 stele.Potrivit operatorului, pe Litoralul Românesc în perioada TTR se aplică reduceri între 5 şi 10% peste pragul de Early Booking, la hoteluri de 3, 4 şi 5 stele din Neptun, Eforie Nord şi Jupiter.*** Operatorul Bibi Touring anunţă că în perioada Târgului de Turism al României oferă în perioada TTR reduceri de până la 35% pentru vacanţe pe litoral, la munte, în staţiunile balneare, în Delta Dunării."În această perioadă, avem oferte speciale pentru litoral, la munte, în staţiunile balneare, în Delta Dunării dar şi la pachetele de adventure. Pe lângă reducerile de înscrieri timpurii de până la 20%, sunt reduceri suplimentare între 10 şi 15%, astfel că un sejur achiziţionat în perioada târgului poate ajunge la reduceri de până la 35%", declară Adrian Voican, director general Bibi Touring.Ofertele pot fi găsite pe Catalogul tău cu vacanţe al operatorului (catalogulcuvacante.ro).*** Agenţia Karpaten Turism a pregătit pentru ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României destinaţii noi şi îi aşteaptă pe vizitatori cu reduceri de până la 45% la pachetele turistice la standul de la Romexpo, ce recreează atmosfera de vacanţă."Am încercat să aducem mai aproape de turişti atmosfera de vacanţă din destinaţiile cele mai iubite - Maldive, Kenya, Republica Dominicană, Maroc, Egipt şi Turcia - prin crearea unor zone dedicate, în cadrul standului nostru. De exemplu, pentru Republica Dominicană am construit un beach bar, specific plajelor caraibiene şi vom avea pe tot parcursul evenimentului barmani care vor servi cocktailuri clienţilor noştri. Pentru Maldive am construit un bungalou şi un ponton, la zona de Maroc vom avea un bazar cu produse tradiţionale, iar la Thailanda vom amplasa o furgonetă cu îngheţată thailandeză", spune Alexandra Mărginean, Manager de marketing la Karpaten Turism.Printre ofertele Karpaten Turism prezentate la târg se numără, de asemenea, circuite şi croaziere al căror preţ de pornire este 179 euro/ persoană. De exemplu, un Circuit în Cappadocia include transport cu avionul, taxe aeroport, transport cu autocarul, mic dejun, 7 nopţi de cazare în hotel de 4 stele, mic dejun şi asistenţă turistică în limba română. De asemenea, vacanţele exotice cu zbor direct, către Maldive, Kenya, Capul Verde, Sri Lanka şi Republica Dominicană, pentru care agenţia este recunoscută şi premiată, au preţuri de la 849 euro/persoană.Cu ocazia Târgului de Turism, touroperatorul lansează chartere cu zbor direct către noi destinaţii: Aqaba (Iordania), Nevsehir (Cappadocia, Turcia), Samos (Grecia), Djerba (Tunisia), Agadir (Maroc) şi Tivat (Muntenegru).*** Dertour a pregătit pentru toţi vizitatorii Târgului de Turism al României oferte de la 299 euro/persoană, pentru 7 nopţi, în regim all inclusive, cu zbor inclus şi orice achiziţie a unui pachet îi înscrie pe aceştia automat în extragerea pentru 2 vacanţe cadou.Printre cele mai atractive pachete de vacanţă se numără cele pentru Turcia şi Egipt, unele dintre destinaţiile "aproape de casă" preferate ale românilor. În acelaşi timp, cei care preferă confortul online-ului, pot intra între 24 - 27 februarie pe www.dertour.ro/targ-turism şi pot rezerva direct o vacanţă. Pentru oricare alte solicitări, consultanţii Dertour oferă asistenţă în a găsi oferta perfectă pentru fiecare.Potrivit turoperatorului, Turcia redevine destinaţia cea mai dorită de către români, ajungând numărul 1 în topul preferinţelor acestora, urmată îndeaproape de către Egipt. Iubitorii de călătorii sunt aşteptaţi cu oferte exclusive de vacanţe începând de la preţul de 299 euro/persoană, all inclusive (zbor, cazare 7 nopţi, cameră dublă în regim de masă all inclusive), iar reducerile de la Târgul de Turism ajung până la 550 euro/persoană.Dertour a pregătit o surpriză specială. Cei care achiziţionează o vacanţă în perioada târgului vor intra automat în tragerea la sorţi pentru cele două vacanţe cadou. Acestea includ 7 nopţi, în regim all inclusive cu zbor inclus, pentru 2 persoane în destinaţiile vedetă ale anului 2022, Turcia şi Egipt.Turperatorul preconizează că anul acesta va exista o cerere ridicată pentru destinaţii precum Tunisia, Spania sau Portugalia, în urma ridicării restricţiilor de călătorie. La mare căutare rămân vacanţele exotice, ce devin accesibile prin ofertele Dertour pregătite pentru Târgul de Turism. Cu zboruri de până la 5 ore sunt disponbile destinaţii precum Dubai, Ras Al Khaimah, Maderia sau Maroc, iar pentru pentru destinaţii cu zboruri mai lungi de 5 ore, Dertour vine la Târg cu oferte exclusive pentru Maldive, Seychelles, Sri Lanka, Mexic sau Punta Cana."În sezonul 2022, probabil că o să asistăm la unele schimbări de locuri pe podium - considerând că Turcia va reveni ca preferinţa nr.1 în rândul clienţilor. Destinaţiile exotice vor cunoaşte o perioadă de consolidare, fără însă a schimba spectrul celor mai căutate ţări, Republica Dominicană, Maldive şi Dubai aflându-se în continuare printre preferinţele românilor. Ne aşteptăm la destinaţii precum Tunisia şi Spania să înregistreze creşteri anul acesta şi să se bucure de un comeback, în special pentru că în anii precedenţi fie au fost restricţionate, fie au existat puţine opţiuni de petrecere a timpului liber", anunţă Cosmin Marinof, Managing Director al reţelei de agenţii de turism şi turoperare Dertour.Dertour este una dintre cele mai mari companii de turoperare, cu cea mai mare reţea de agenţii de turism din România, făcând parte din grupul german DER Touristik.Târgul de Turism al României se desfăşoară în perioada 24-27 februarie 2022, la Romexpo. Este prima ediţie în format fizic, de la începutul pandemiei Covid-19.