Vînzările Ford din China cresc pentru prima dată în ultimii trei ani

Vânzările Ford în China - cea mai mare piaţă auto din lume - au crescut cu 3% în perioada aprilie-iunie 2020, fiind prima creştere trimestrială din ultimii aproape trei ani, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Anul trecut, livrările Ford pe piaţa chineză au scăzut cu 26%, după un declin de 37% în 2018.Vânzările în China au urcat la 158.589 unităţi în trimestrul doi din 2020, datorită lansării de noi modele, inclusiv SUV-uri şi maşini de lux, şi a cererii solide după ridicarea restricţiilor legate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anunţat Ford într-un comunicat.În contrast, rivala General Motors (GM) a raportat în perioada aprilie-iunie 2020 o scădere de 5,3% a livrărilor în China, la 713.600 vehicule, în timp ce brandul Mercedes-Benz (deţinut de grupul german Daimler) a raportat cele mai bune vânzări realizate vreodată în trimestrul doi pe piaţa din China.Vânzările auto pe piaţa chineză au crescut cu 14,5% în mai, după un avans de 4,4% în aprilie, a informat Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM), care estimează în iunie o expansiune de 11%.În statul asiatic, Ford produce maşini prin societăţile mixte pe care le deţine cu Chongqing Changan Automobile Co Ltd şi Jiangling Motors Corp Ltd (JMC).În SUA, unde cererea în trimestrul doi din 2020 a fost afectată de măsurile de izolare adoptate pentru a ţine sub control extinderea pandemiei şi de restricţiile de călătorie, vânzările Ford au scăzut cu 33%.Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.