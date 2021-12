Violeta Alexandru face 'revista gogoșilor aruncate de PSD' despre pensii, alocații și sporuri: 'PSD nu poate să fie corect pentru că așa e el construit'

Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru trece în revistă unele decizii recente luate de Guvern la inițiativa PSD, concluzia ei fiind că „PSD nu mișcă lucrurile, mișcă doar banii”.

„1. Din 2022, 10% creștere punct de pensie pentru pensionarii având chiar și peste stagiul de cotizare complet. Mai puțin decât în 2020, anul pandemiei, deși nu mai avem sectoare economice închise. 25% pentru cei care au contribuit mult mai puțin - beneficiarii de pensie minimă socială. Vi se pare corect? Dacă un pensionar nu are pensie socială ci una pe contributivitate (cu salariul mic dar pe contributivitate) în cuantum de 801 lei, îi va crește la 881 lei. Îl va sfida pensionarul cu pensie socială care are 1.000 lei.

2. Iarnă nu înseamnă doar luna ianuarie ca să acorzi o singură dată sprijin pentru pensionari, pentru trecerea iernii - cum se exprimă PSD în mod pompos. Ne auzim în februarie pe această temă. Știu că nu vă lăsați impresionați de orele de stat la TV ale PSD dar o menționez în această trecere în revistă a gogoșilor aruncate. Nu e clar ce tipuri de cheltuieli se pot face din acești bani. Dar familiile cu situație financiară precară cu ce au greșit ca să nu fie ajutate? Nu există nicio gândire pentru acești bani dați, nicio explicație pentru ce tip de sprijin se are în vedere.

3. 5 milioane euro consultanță de la Banca Mondială pentru o lege. A pensiilor dar tot o lege este. 5 milioane euro pentru o lege!!!Parcă vad că o fac stufoasă ca să se justifice banii, să pară că se muncește când, de fapt, avem nevoie de lege simplă și clară. Noi nu mai avem dimensiunea banilor în România. Aruncăm cu milioanele, mă și mir că echipa Comisiei Europene a putut să accepte așa ceva. Să nu îmi spuneți că sunt 100 de experți care călătoresc prin lume să studieze – există internet și contacte între ministere, dacă vrei să faci treabă. PSD plătește consultanță aruncând practic la gunoi legea 127 făcută de Olguța Vasilescu și despre care spunea că e bună și că țin mult la ea. Deci nu mai aplică prea curând măsuri pentru mamele cu mai mulți copii, pentru includerea tuturor sporurilor în calculul pensiilor, etc., tot ce au spus că fac - nu mai fac.

4. Alocațiile nu le mai dublează PSD, așa cum spunea. Urmăresc practic tot un calendar de creștere, așa cum am stabilit noi, încă din 2020, că trebuie făcut. Și așa cum noi am și procedat, de fapt, de când trecuseră prin parlamentul pe care îl dominau faptul că nu trebuie mărite eșalonat ci dublate. Au ajuns la vorba noastră dar nu recunosc ci mint că venirea lor la putere înseamnă bani în plus.

5. Din 2022, PSD dă sporuri lunare funcționarilor care au realizat.... rezultate deosebite (limbaj PSD). Adică măriri de venituri pentru cine vor ei dintre bugetari. De o grilă de evaluare obiectivă nu vorbesc nimic. Cum a putut să accepte PNL așa ceva? Pierdem ani din viață și nu mai vedem, cu acești oameni, reforme în administrație.

Nu vor face treabă ci vor împărți bani. Până nu mai sunt de împărțit și se vor certa. Nu vor face curățenie, îndreptând greșeli sistemice, nu vor cheltui cu respect banii publici proveniți din taxele și impozitele celor care muncesc (inclusiv la banii europeni mă gândesc, tot publici sunt). PSD nu poate să fie corect pentru că așa e el construit, știe doar să cheltuie pentru comunicare, folosește banii publici pentru a crește electoral și nu face treabă. Genul acela de treabă în care să vadă oamenii că se mișcă lucrurile. PSD nu mișcă lucrurile. Mișcă doar banii”, a scris fostul ministru pe Facebook.