Violoncelistul Ştefan Cazacu cântă Ceaikovski la Sala Radio

Recent laureat în Germania şi România, tânărul violoncelist Ştefan Cazacu şi-a adăugat în palmaresul său două distincţii internaţionale: premiul I la International Danube Festival - Donaufest (Ulm, Germania - 2022) şi premiul al III-lea la Concursul Internaţional George Enescu (Bucureşti, România - ediţia 2020-2021). Vineri, de la 19.00, muzicianul este invitat la Sala Radio, unde va interpreta "Variaţiuni pe o temă Rococo", creaţie a lui Ceaikovski, inspirată de admiraţia acestuia pentru Mozart, conform news.ro.

Concertul prezentat de Orchestra Naţională Radio se va deschide cu Suita "Mama mea gâsca", semnată de Ravel, creatorul celebrului "Bolero". Ravel a compus lucrarea iniţial pentru a fi interpretată pentru pian la 4 mâini, pentru copiii sculptorului polonez Cyprian Godebski.

În partea a doua a serii de la Sala Radio veţi asculta cunoscuta partitură Tablouri dintr-o expoziţie. Modest Musorgski a compus suita în memoria prietenului său, pictorul şi arhitectul Viktor Hartmann, decedat brusc şi prematur, la 39 de ani. Compozitorul s-a inspirat din creaţia prietenului său şi mai ales din expoziţia omagială organizată imediat după trecerea în nefiinţă a acestuia. Lucrarea a devenit celebră mai ales în versiunea orchestrală concepută de Ravel şi aceasta este varianta de care vă veţi bucura în evenimentul de la Sala Radio.

Concertul se va desfăşura sub bagheta dirijorului britanic Rumon Gamba.

Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, Rumon Gamba a colaborat cu celebra BBC Philharmonic ca dirijor asistent şi ulterior ca dirijor asociat. Activitatea sa se derulează cu precădere în ţările nordice, unde astăzi este dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Oulu - Finlanda. A fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan - Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester - Danemarca şi dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra - Islanda.

De asemenea, a colaborat cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao ş.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, precum premiera operei "Two Boys" de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, "Dancer in the Dark" de Poul Ruders, "Blood on the Floor" şi "Scherzoid" de Mark-Anthony Turnage.

Ştefan Cazacu se bucură de o carte de vizită ce constituie baza unei cariere de succes. A primit de timpuriu o educaţie complexă într-o celebră familie de muzicieni, a urmat studii muzicale universitare la Bucureşti şi la Viena, a obţinut premii în diverse competiţii naţionale şi internaţionale şi a fost apreciat - în ipostază solistică - alături de toate orchestrele simfonice din România, dar şi în recitaluri sau concerte pe scene din Olanda, Israel, Austria, Germania, Italia ş.a.

Povestea sa în lumea muzicii se scrie având ca partener de drum un violoncel de colecţie, pe care Ştefan are privilegiul de a cânta de la vârsta de 15 ani. Instrumentul său a fost creat în urmă cu peste 100 de ani, în 1917, la Torino (Italia), de către lutierul Georg Ullman.

Pe lângă activitatea sa solistică, în ultimii ani Ştefan Cazacu a ales să se dedice în paralel şi pedagogiei, dăruind mai departe din experienţa sa pentru a contribui la formarea tinerilor muzicieni. Astfel, Ştefan Cazacu predă (din 2020) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi la Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti şi a susţinut o serie de masterclass-uri. Cel mai recent atelier de măiestrie este cel prezentat în cadrul Festivalului Internaţional CellEAST - primul festival de violoncele din România (2022), eveniment în cadrul căruia a fost invitat şi ca solist, evoluând alături de Orchestra Română de Tineret.

Concertul va fi transmis live pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - şi live online, pe site-urile celor două posturi de radio.

