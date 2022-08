Violonistul Philippe Quint, la Sounds of Oradea Festival: Charlie Chaplin ar fi fost fericit azi, aici

Violonistul Philippe Quint, protagonistul spectacolului "Zâmbetul lui Charlie Chaplin", a afirmat sâmbătă seara, pe scena în aer liber din Piaţa Unirii, că marele actor de comedie Charlie Chaplin ar fi fericit să vadă că geniul lui este celebrat şi după moarte, iar muzica lui, compusă pentru filme, este apreciată peste ani.

Quint a susţinut primul spectacol din cele trei ale Festivalul Sounds of Oradea alături de orchestra Filarmonicii orădene, dirijată de Vladimir Lungu, invitată de onoare fiind nepoata marelui comediant, Kiera Chaplin, conform Agerpres.

"Una dintre cele mai mari temeri ale lui Charlie Chaplin era legată de faptul că muzica lui va fi uitată şi filmele lui nu vor mai fi relevante. Cred că ar fi foarte fericit să vadă că, la 45 de ani de la moartea sa, geniul lui este celebrat mai mult decât niciodată. (...) Charlie Chaplin spunea cândva: 'O zi fără râs este o zi pierdută'. Dacă nu avem, în zilele de azi, motive să râdem, există întotdeauna timp pentru un zâmbet. Vă oferim Zâmbetul lui Charlie", a spus Philippe Quint pe scenă.

Violonistul american Philippe Quint este recunoscut la nivel internaţional pentru abordarea sa unică a repertoriului de bază clasic, susţinând muzica nouă, redescoperind lucrări neglijate şi creând un format nou de documentare şi concert. Spectacolul dedicat lui Charlie Chaplin a luat naştere după o cercetare de cinci ani şi pune în valoare creaţia muzicală a marelui artist.

Kiera Chaplin s-a alăturat acestui proiect în 2019.

"Nu foarte multă lume ştie că Charlie Chaplin şi-a compus muzica pentru filmele sale. Era un perfecţionist. Şi-a luat foarte în serios realizarea filmelor. Îşi ţinea oamenii pe platou ore în şir până obţinea acea interpretare perfectă. Poate că era dificil să lucrezi cu el, dar datorită dăruirii şi pasiunii sale, filmul lui Chaplin este vizionat şi iubit şi astăzi. Este chiar extraordinar că, la 45 de ani de la moartea sa, încă mai putem explora lucruri noi despre acest personaj complex," a spus Kiera Chaplin.

Cei peste 2.000 de spectatori au aflat lucruri mai puţin cunoscute despre viaţa lui Chaplin, ilustrate şi prin fotografii rare.

De asemenea, cei prezenţi la festival au aflat cum îşi compunea Charlie Chaplin muzica.



"A fost un proces interesant, deoarece nu putea citi şi nici scrie muzică. Şi totuşi asta nu l-a oprit niciodată de la a compune sau a dirija. Îşi petrecea ore întregi lucrând la o melodie la pian, înregistrând ce cânta, iar mai apoi se întâlnea cu aranjatorul său pentru a crea părţile orchestrale. Fredona o melodie şi spunea: 'Hm, aici aş face ceva de genul Verdi'. Sau: 'Ce zici de ceva asemănător cu Rahmaninov?' " a explicat prezentatoarea Loredana Corchiş.



Spectacolul multimedia, cu imagini inedite şi înregistrări video din viaţa actorului-compozitor, a surprins publicul orădean printr-o abordare ingenioasă, cu aranjamente muzicale speciale şi virtuozitatea solistului violonist.



Programul a început cu "Serenada la mandolină", compusă la 68 de ani, într-o filmare cu Chaplin, "dirijând" orchestra orădeană şi într-un dialog vizual cu violonistul Philippe Quint.

Au urmat alte lucrări din filme precum "Sălcii plângătoare" din filmul "Un rege la New York", celebra "Clair de Lune", suita muzicală creată pentru filmul "City Lights" sau tangoul "Bitterness" din filmul "Monsieur Verdoux".



Publicul meloman a aplaudat intens şi melodia "Eternally" din "Limelight", "Promenada" compusă de Gershwin şi "Dansul maghiar nr. 5" al lui Brahms interpretat de orchestra orădeană în sincron cu celebra scenă în care Chaplin îl bărbiereşte pe un client, din filmul său vizionar, creat în 1940, "Marele Dictator".



Chaplin s-a inspirat din muzica lui Ceaikovski pentru tema principală din filmul "The Kid" (Piciul), mai exact din Simfonia a şasea. Orchestra simfonică şi Philippe Quint au mai interpretat o fantezie muzicală bazată pe temele din acest film.



Spectacolul s-a încheiat cu aplauze prelungite şi felicitări pentru un show care va rămâne în amintirea multor orădeni.



Dirijorul Vladimir Lungu a declarat, pentru AGERPRES, că programul a fost, pur şi simplu, "un parfum minunat".



"Este pentru prima dată când colaborez cu violonistul Philippe Quint, fiind onorat pentru invitaţie. A fost o plăcere deosebită, iar programul a fost un parfum minunat. Nostalgie, emoţie, calitate interpretativă. A fost aproape o reîntâlnire cu Charlie Chaplin, i-am simţit parcă sufletul alături de noi, chiar dirijând această orchestră, aşa cum făcea pentru muzica filmelor sale. Lucrările din program au fost destul de dificile, fiind mai tehnice şi ne-au provocat pe toţi. Am avut însă o conlucrare extraordinar de bună cu orchestra Filarmonicii orădene. Deşi am cântat în aer liber, cu puţin vânt sau păsărele, publicul a apreciat foarte mult spectacolul nostru, prestaţia solistului invitat, ceea ce este cea mai frumoasă mulţumire," a spus Vladimir Lungu.

Iar concertmaistrul orchestrei filarmonice orădene, Nagy Kálmán, a afirmat, pentru AGERPRES, că "fiecare concert este ceva inedit, dar acesta a fost special".



"Ne bucurăm că avem ocazia să performăm alături de asemenea artişti de renume şi suntem foarte încântaţi de faptul că dirijorul David Gimenez a acceptat să fie directorul artistic al acestui festival, care, sperăm că pentru mulţi ani, va fi de mare valoare pentru noi şi pentru Oradea," a spus Nagy Kálmán.

Festivalul Sounds of Oradea continuă duminică, 14 august, cu spectacolul de flamenco susţinut de Olga Llorente şi trupa ei, numit "Revivir" (Renaştere). Iar luni seară, festivalul va fi închis cu concertul "Opera meets Broadway", al cărui protagonist este tenorul american, cu rădăcini italiene, Charles Castronovo.