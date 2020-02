Viorel Mocanu, fost agent la CEDO, după audierea lui Meleşcanu la DNA: 'Nu au fost săvârșite fapte penale în timpul mandatului meu'

DNA ar fi deschis un dosar pentru a investiga modalitatea prin care agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a apărat interesele României în procesul deschis de fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. În acest dosar a fost audiat joi, la DNA, şi Teodor Meleşcanu, fost ministru de Externe. Viorel Mocanu precizează însă într-o declaraţie pentru STIRIPESURSE.RO că nu are nicio calitate în dosar şi cel mai probabil nici nu va avea. Acesta precizează că în mandatul său nu a fost modificată semnificativ apărarea statului în cauza Dragnea vs. România, lăsând însă să se înţeleagă că nu este exclus ca probleme să fi existat în mandatul precedentului agent, Catrinel Brumar.

"Nu cunosc aspecte legate de prezența domnul ministru Meleșcanu la sediul D.N.A, nici calitatea în care domnia sa a fost invitat și nici aspectele necesare a fi lămurite. Vreau să clarific, însă, informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că domnia sa a fost citat și audiat "în cauza lu' Mocanu!", cauză în care eu, în calitate de Agent Guvernamental, aș fi schimbat apărarile statului român în fața Curții Europene de la Strasbourg referitor la 'Cauza Dragnea contra Romaniei', astfel că menționez în mod expres următoarele:

Din corespondența intensă purtată de mine cu cei de la DNA reiese faptul că această cauza a fost deschisă cu privire la o situație de fapt expusă trunchiat în mass-media, însă care nu a fost confirmată de actele pe care le-am pus dispoziție! Astfel, nu sunt investigat de cei de la DNA, nu am nicio calitate și nici nu întrevăd modificări în acest sens!

Reiterez faptul că nu am schimbat și nici modificat linia apărării prin concluziile suplimentare formulate în cauza ,,Dragnea contra România" în perioada mandatului meu! Schimbarea strategiei ar fi presupus recunoașterea pretențiilor acestuia și soluționarea cauzei pe cale amiabilă prin încheierea unui acord îm acest sens, astfel cum CEDO a propus!

Acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât am apreciat ca petentul Dragnea nu are dreptate și pretențiile sale sunt nefondate!

Nu am fost "avocatul" de facto al petentului și nici nu am achiesat la pretențiile acestuia, dimpotrivă, sunt singurul care am solicitat, în mod clar și ferm, respingerea plângerii acestuia prin invocarea argumentelor de natură să demonstreze atât caracterul inform al plângerii, dar și aspectele de netemeinicie, fiind relevate prin concluziile depuse inclusiv elementele ce evidențiau caracterul inadmisibil, respectiv tardiv al plângerii. Astfel, au fost formulate doar observații suplimentare conform procedurii, care au întărit poziția de respingere a plângerii, observații prin care CEDO nu a fost dezinformat, cu atât mai mult cu cât judecătorii Curții au acces la legislația națională și nu sunt obligați să țină cont de observații la soluționare, indiferent de poziția Guvernului.

Petentul a invocat aspecte suplimentare față de plângerea inițială, respectiv Decizii ale Curții Constituționale, care nu produceau modificări aspectelor reclamate inițial și a căror existență eram obligați să le confirmăm.

A fost respectată pe deplin procedura internă și în această cauză; din punctul meu de vedere nu au fost săvârșite fapte penale în timpul mandatului meu", a declarat Viorel Mocanu, pentru STIRIPESURSE.RO.

Procurorii DNA au deschis la finalul lunii iulie un dosar ce vizează activitatea agentului guvernamental al României la CEDO, iar în urma acestuia, Viorel Mocanu a depus o plângere la Secția de anchetare a magistraților potrivit căreia ar fi anchetat abuziv, în condiție în care funcția deține imunitate. Pentru a efectua cercetări, procurori din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au solicitat, în copie certificată, actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora, în perioada 03 iunie 2019 - 03 iulie 2019 s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental.