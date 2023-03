Viorica Costiniu denunță legea care taie pensiile magistraților: Nu există demnitate în fibra politicienilor, stau în genunchi în fața Înaltei Porți a Europei

Judecătoarea Viorica Costiniu (retrasă din activitate), președinte de onoare al Asociației Magistraților din România, critică în termeni duri proiectul de lege votat în Senat, prin care se urmărește scăderea cuantumului pensiilor de serviciu ale magistraților, militarilor și a altor categorii profesionale. Judecătoarea denunță un atac la puterea judecătorească, pus la cate de politicieni fără demnitate, pentru bani europeni care vin de fapt tot de la cetățeni.

Context: Senatul a votat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege al Guvernului privind pensiile speciale, cu amendamentele agreate în cadrul coaliţiei. Proiectul de lege a fost votat cu 79 de voturi pentru şi 37 împotrivă şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. Reforma pensiilor speciale este jalon în PNRR astfel că de adoptarea legii depinde tranşa numărul trei de plată a fondurilor europene. Proiectul a stat mai multe luni în Senat, iar Comisia Europeană şi Banca Mondială au transmis mai multe observaţii la lege.

Mesajul transmis de judecătoarea Viorica Costiniu politicienilor:

„Injustitie pentru Justitie

Nu suntem de acord cu marirea pensiilor cu indicele de inflatie. Asta nu este marire ci reflexia la proasta politica economica a guvernantilor de toate culorile.

Atingere la statutul judecatorului care este unitar activitate +pensionare si care presupune un statut material la nivelul demnitatii lui.

El ramane judecator si dupa pensionare.

Dintotdeauna juzii si procurorii si-au indeplinit obligatiile legale.

Marota cu lipsa de contributivitate este o minciuna.

Pana in 2004 fiecaruia i s-au retinut pe stat 25% pentru pensie, apoi pana in 1.01.2018 dupa cum a hotarat politicul pentru toti bugetarii, deci inclusiv pentru magistratura, un procent X s-a retinut pe stat magistratului si un procent s-a suportat din bugetul MJ (in cazul celorlalti al angajatorului).

Magistratii platesc impozite, nu sunt scutiti de nicio obligatie baneasca si nici nu primesc alte adausuri care se regasesc la alti bugetari.

Pana si ajutorul de inmormantare a fost scazut cu motivarea ca mortul a avut indemnizatie mare in viata!!! O magarie a sefului Casei Nationale de pensii, ma gandesc.

Asa ca nu exista nicio lipsa de contributivitate si deci nicio supraimpozitare discriminatorie DOAR pentru magistratura.

Sute de decizii de pensii vor fi puse in plata.

Se urmareste prabusirea sistemului judiciar, crearea de haos in justitie, razmerita.

Este inconstienta sa ataci Puterea judecatoreasca, sa o pui la mezat in piata publica a Vulgului care nu are educatie juridica, este manipulat si prostit pentru a-l indeparta de realele probleme grave prin care trece tara datorita celor care, la putere/in opozitie fiind, sunt tari doar in discursuri in care nu spun nimic, vorbesc pentru ce vor face in viitor desi sunt sau au fost in mandat de ani de zile in care au facut mai nimic si au adus tara in derizoriu.

Nu mai exista mandrie, nu mai exista demnitate in fibra politicienilor care stau in genunchi in fata Inaltei Porti a Europei (s-a schimbat doar Poarta, obiceiurile samavolnice au ramas), nu misca in front pentru ca de sub fruntea ingusta a capului nu se mai gandeste pentru ca Bruxelles gandeste pentru el.

Dl Bolos e mandru de experienta lui de 15 ani in privinta fondurilor europene. Noi, nu.

Mesajele transmise public sunt parca stiri citite de pe prompter. Nu intelegi nimic pentru ca nu spune nimic.

Oare cati dintre guvernanti din orice vremuri au citit Constitutia pe care o cinstira zilele trecute?! Dupa cum se actioneaza, mai nimeni.

Cand cauti cai sa nu-ti pice legea la CCR inseamna ca umbli cu Necuratul in traista, cu oferte ori cu presiuni ori cu amenintari subintelese, sa-si aminteasca decidentii cine i-a pus in jilturi si cu ce menire.

In conditiile in care prezenta multora nu se justifica ca valoare si nivelul demnitatii unde s-a acces artificial nu prin cariera de exceptie, te poti gandi la orice pentru ca mintea romanului e sprintara.

Ca o lege sa fie constitutionala, ea trebuie sa respecte niste principii sacre. Doar atat.

Justitia este putere constitutionala, nu orice institutie bugetara pe care sa o pui in rand cu orice alt bugetar. Nu o spunem noi, ci toate documentele emanate de statul de drept, democratic, de institutiile europene, internationale de unde au izvorat tratate ratificate de Romania.

Siluirea statutului material al judecatorului este o fapta cu consecinte.

Nici macar nu este vreo justificare reala in afara vointei (s-a depasit intentia) , politicului de a destructura puterea judecatoreasca pentru ca la un moment dat va veni si vremea socotelilor si a platilor.

O justitie puternica, consolidata, de sine statatoare, stapana pe ea, cu o magistratura cu experienta si profesionista este redutabila.

De aceea tot ce se incearca strategic si in aceste timpuri, inclusiv prin epurarea fortata, vizeaza specularea oricarei labilitati, vanitati, orgolii care sa-i subrezeasca increderea tuturor in justitie, in actul de dreptate.

Politicul a intrat cu bocancii in lumea justitiei, s-a dat in stamba pe sticla proferand injurii la adresa celor care o infaptuiesc, instigand la ura, dispret, desconsiderare.

Orice munca e importanta intr-o societate si multi lucreaza in varii domenii cu rangul lor de importanta.

Dar munca judecatorului o face un procent infim de persoane care au dat examene grele sa acceada la aceasta functie constitutionala, si tot parcursul activitatii a fost supus unor criterii drastice profesionale si unor interdictii, restrictii, retineri si incompatibilitati pe care nu le regasiti la altii, indiferent de treapta socio-economica pe care se afla.

Soarta, viata, bunurile oricui trebuie sa se afle in mainile judecatorului care se bucura de toate conditiile pretinse de statutul sau european, astfel incat respectat, cu mintea limpede, constiinta si experienta, sa slujeasca adevarul si sa faca dreptate.

Si judecatorul este OM.

De aceea, societatea TREBUIE sa-i asigure un fundament temeinic pentru ca, spre deosebire de toti ceilalti, el sa-si domine rational slabiciunile omenesti care se regasesc in fiecare dintre noi, sa nu se lase impresionat de sensibilitati, emotii care i-ar putea denatura judecata si in acelasi timp sa fie si uman si balanta sa se echilibreze corect, cat sta in puterea adevarului judiciar, atat pentru unii cat si pentru altii.

Nu asa stau lucrurile cu ministrii care se perinda pe la guvernare, altii de mai multe ori desi nu performantele ii recomanda ci probabil contributia la partid.

Nu asa stau lucrurile cu parlamentarii care sunt niste nume pe o lista, unde se mai strecoara si unii care au studiat la liceul sportiv nu pentru performante sportive ci sa performeze in apartenenta partidelor unde seful de grup da startul votului cum s-a decis la partid, iar tribuna parlamentara nu se reduce la dezbateri ci la huiduieli, limbaj licentios si excese vocale fara continut.

Neretroactivitatea legii consfiinteste constitutional ca legea isi produce efectele pentru viitor.

O lege nedreapta, discriminatorie, edictata pentru interese de grup si nicidecum generale este un produs rebut al statului care se coaguleaza tot mai mult, devenind dictatorial, eminamente politienesc si tot mai departe de un stat de drept, democratic dintr-o lume europeana aflata si ea la rascruce, cu lideri care cocheteaza cu penalul dar care dau recomandari, ordine si instructiuni pe masura ce le scad credibilitatea care nu-i mai recomanda ca repere.

Proiectul de lege a pensiilor ce se voteaza in Senat, la ordin si la colltul mesei nu a fost pus in discutie publica exact cum s-a facut si cu PNRR. Nicio diferenta.

Urmeaza fuguta, cu spinarea incovoiata, genunchii indoiti si cu capul plecat sa se ceara Bruxellesului, care nu are competente in domeniul de care discutam, blagoslovirea pentru niste bazaconii legislative. Tot jocul acesta de glezne este pentru BANI.

In primul rand pemtru banii pe care in orice conditii, spre deosebire de tara, ii primeste dl Ghinea din al carui CV nu rezulta cam ce activitate utila patriei lui a prestat.

Nu ne vindem tara, ne vindem concetatenii, ne vindem JUSTITIA, soldatii stimati de la Cuza pana acum pentru BANI care de fapt provin tot de la NOI si care intr-un fel sau altul se intorc in Europa.

Fruntasii Neamului au primit prima transa de 6 miliarde de euro de mai bine de 1 an si exista doar pe hartie un contract pentru 500.000 euro.

A doua transa va veni dupa ce va fi ceruta.

A treia transa unde este si subiectul ce urmareste raderea, tunderea si frezeala romanilor se va da in totalitate sau partial dupa ce se primeste transa a doua si se va face cerere, urmata de evaluarea europeana...

Cale lunga drum de fier...

Dar ai nostri ca brazii se grabesc....

De ce?

Ca inainte de toate vin ALEGERILE!

Intre timp, se fezandeaza si justitia, se pleaca pe capete pentru ca cei care muncesc in acest domeniu trebuie sa fie saraci, umili, cu mana intinsa, la politicul scolarizat dupa ce s-au asezat in jilturi, ca sa aiba trecere, si miluiti o cariera intreaga, cat o viata de om, cu restrictii, interdictii, retineri si incompatibilitati, cu sanatatea in pioneze sa aibe parte de o scurta pensionare, sa nu fie costisitori, indiferent ca se prapadesc la 48 de ani ori la cateva luni de la pensionare cand descopera ca sunt purtatori de boli cu faze terminale.

Sa le punem cruce de pe acum!

Oricum, cu sau fara scoala, politicieni, jurnalisti, patroni, dascali, asa-zisi analisti politici pe care nu i-a analizat nimeni se pricep la justitie cum se pricep si la medicina si fotbal.

Si nu am spus totul, pentru ca...

Inca se mai joaca turca in tarana...”