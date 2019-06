Viorica Dăncilă, declarații la CALD, după ședința CEx cu scântei - Ce s-a discutat în spatele ușilor închise

Viorica Dăncilă a făcut primele declarații la ieșirea de la ședința CEx a PSD care a ținut peste trei ore.

Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLĂNȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul cu ochelari galbeni?'

"Am vorbit despre moțiunea de cenzură care va fi votată săptămâna viitoare. Așa cum au decis colegii în BPN vom asigura cvorumul, dar nu vom vota. A fost o decizie luată prin vot. Al doilea subiect pe care l-am avut pe ordinea de zi e congresul din 29 iunie. Am stabilit grupurile de lucru. Unul pentru platforma de guvernare, unul pentru mesajul politic al PSD, unul pentru organizarea congresului, am stabilit calendarul de activtăți și grupul de lucru pentru modificarea statutului. Am votat toate aceste hotarâri", a spus Dăncilă.