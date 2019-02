Viorica Dăncilă a anunțat că procesul de ratificare a protocolului de aderare a Macedoniei de Nord la NATO va fi încheiat în perioada imediat următoare

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat joi că procesul legislativ prin care România ratifică Protocolul de aderare a Macedoniei de Nord la Alianţa Nord-Atlantică va fi încheiat în perioada imediat următoare, relatează Agerpres.

Citește și: VIDEO - Inundații PUTERNICE în California: 3600 de persoane au fost evacuate și 2000 de clădiri au fost inundate

"Efectele benefice ale Acordului de la Prespa s-au materializat deja, prin apropierea ţării (Macedonia de Nord - n.r.) de NATO şi sperăm că vor aduce rezultate şi în ceea ce priveşte parcursul european al ţării. L-am asigurat pe omologul meu din Macedonia de Nord de întreaga susţinere a României pentru ca ţara sa să devină cât mai repede cel de-al 30-lea stat aliat NATO şi l-am informat că procesul legislativ prin care România ratifică Protocolul de aderare a Macedoniei de Nord la Alianţă va fi încheiat în perioada imediat următoare. În acest sens, proiectul de lege privind ratificarea a fost aprobat de Guvernul României şi adoptat ieri (miercuri - n.r.) în unanimitate în Camera Deputaţilor. Am reconfirmat omologului meu din Macedonia de Nord susţinerea puternică a României pentru parcursul european al ţării sale şi l-am încurajat să continue procesul de reforme pentru a avea argumentele necesare adoptării unei decizii privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană", a spus Dăncilă, la Palatul Victoria, în cadrul unor declaraţii comune cu prim-ministrul Republicii Macedonia de Nord, Zoran Zaev, după întrevederea celor doi premieri.

Ea a menţionat că în cadrul discuţiilor cu Zaev a fost abordat şi stadiul cooperării bilaterale şi au constatat progrese de la ultima întâlnire a celor doi premieri.

"Am discutat în acelaşi timp despre relaţiile economice bilaterale, care consider că trebuie îmbunătăţite, permiţându-ne astfel să valorificăm pe deplin potenţialul existent de cooperare între ţările noastre. Este evident că schimburile comerciale înregistrează un curs ascendent şi am convenit măsuri care să dinamizeze şi pe viitor relaţiile noastre. În acest sens, am convenit organizarea, până la finele acestui an, a unui forum de afaceri bilateral, care să permită intensificarea cooperării între companiile din cele două ţări. De asemenea, am transmis propunerea de încheiere a unui memorandum de înţelegere în domeniul investiţiilor. Am agreat să organizăm noi reuniuni ale comisiilor mixte deja existente în baza acordurilor bilaterale.(...) Dorim să intensificăm şi cooperarea dintre cele două ţări în domeniul cultural şi educaţional şi m-am bucurat să aflu că Parlamentul Republicii Macedonia de Nord are pe agenda curentă ratificarea acordului cu România în acest domeniu. Am exprimat convingerea că intrarea în vigoare a acestui acord va crea noi oportunităţi şi un sprijin mai consistent şi mai diversificat acordat programelor destinate persoanelor aparţinând minorităţilor noastre înrudite", a menţionat premierul Dăncilă.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în unanimitate, proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord.