Viorica Dăncilă a fost sunată de vicepreședintele SUA: ce au discutat cei doi timp de 20 de minute

Premierul Viorica Dăncilă a avut, în această seară, o convorbire telefonică de 20 de minute cu vicepreședintele SUA, Mike Pence.

Vicepreședintele SUA i-a spus premierului că apreciază modul în care România conduce președinția rotativă a Uniunii Europene. De asemenea, cei doi au discutat despre parteneriatul strategic dintre SUA și România.

Vezi și: Ancheta Tel Drum, BLOCATĂ - Secția pentru Investigarea Magistraților nu i-a trimis dosarul procurorului general pentru soluționarea conflictului de competență

La final, Mike Pence a dat asigurări că în cursul acestui an va efectua o vizită în România.

”Great discussion with Vice-president Mike Pence @VP on strengthening the Strategic Partnership and on deepening the economic and security dimensions of our cooperation.”, a scris Dăncilă, pe Twitter.

___

Prim-ministrul României Viorica Dăncilă a avut astăzi, 28 februarie 2019, o convorbire telefonică cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence. Cu acest prilej, cei doi oficiali au exprimat satisfacția pentru relația bilaterală excelentă și pentru evoluțiile pozitive înregistrate în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state, se spune într-un comunicat al Guvernului României remis STIRIPESURSE.RO

Premierul Viorica Dăncilă a transmis mulțumiri vicepreședintelui Pence pentru sprijinul acordat de SUA consolidării cooperării bilaterale pe dimensiunea de securitate, dar și în cadrul NATO, mai ales în contextul evoluțiilor curente din mediul de securitate. Totodată, a accentuat importanța dezvoltării în continuare a tuturor domeniilor acoperite de Parteneriatul Strategic, în special cel economic. A reconfirmat importanța acordată de Guvernul României consolidării relației transatlantice, obiectiv urmărit constant de țara noastră. De asemenea, în discuție au mai fost abordate subiecte de actualitate din agenda internațională. În vederea aprofundării relației bilaterale și a dialogului politic, Prim-ministrul României a adresat invitația vicepreședintelui SUA de a vizita țara noastră.

La rândul său, vicepreședintele SUA a transmis aprecieri cu privire la angajamentul României pentru dezvoltarea relației cu SUA, remarcând contribuțiile semnificative ale țării noastre în plan bilateral și multilateral. Totodată, înaltul oficial american a evidențiat importanța acordată de Administrația SUA obiectivelor Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

De asemenea, a apreciat modul de gestionare de către Guvernul României a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.