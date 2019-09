Viorica Dăncilă a pierdut dintr-un foc 30 de voturi pentru Guvern

Kelemen Hunor a declarat că a discutat marți cu premierul Viorica Dăncilă și i-a transmis că cei 30 de parlamentari ai UDMR nu vor susține la vot restructurarea Guvernului. Președintele UDMR a mai spus că a fost o discuție ”fără nicio presiune, fără nicio supărare”, potrivit Mediafax.

”Am avut o discuţie cu doamna Dăncilă şi am spus care este poziţia noastră. Foarte limpede, elegant. Ieri am vorbit cu doamna Dăncilă şi a fost o discuţie scurtă, la obiect. Aşa cum am spus săptămâna trecută, i-am spus şi doamnei Dăncilă că nu putem susţine restructurarea. Deci, a fost o discuţie absolut corectă, fără nicio presiune, fără nicio supărare”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor în cadrul conferinței de presă susținută la Parlament.

Vineri, președintele UDMR a declarat că nu poate sprijini Guvernul minoritar.

De asemenea, miercuri, Kelemen Hunor a afirmat că Opoziția trebuie să depună acum moțiunea de cenzură, deoarece orice întârziere poate aduce riscul unei reorientări din partea parlamentarilor care susțin acum moțiunea. Liderul UDMR a adăugat că opoziția lasă senzația că nu vrea preluarea guvernării.

