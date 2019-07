Viorica Dăncilă 'a uitat' ce înseamnă trădarea baronilor PSD: nu se teme de jocuri interne

Viorica Dăncilă este convinsă că organizația PSD Vaslui va obține un scor bun la alegerile prezidențiale și a spus că se bazează pe sprijinul primarilor, cu atât mai mult cu cât urmează și alegerile locale, iar edilii vor dori să „creeze un val de credibilitate în comunitățile pe care le conduc”. În PSD sunt recunoscute jocurile baronilor, cei care în momentul în care nu sunt de acord cu liderul partidului îl ”lucrează” pe acesta la primele alegeri.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, vineri, că este sigură că organizația județeană PSD Vaslui va obține rezultate bune la alegerile prezidențiale.

„Știu că este o organizație foarte puternică, este o organizație care a obținut de fiecare dată rezultate foarte bune la alegeri. Sunt convinsă că la alegerile prezidențiale PSD Vaslui va obține un rezultat foarte bun, cred în implicarea domnului Dumitru Buzatu, cred în implicarea organizației județene, cred în implicarea primarilor de aici, pentru că am convingerea că fiecare primar va dori să creeze un val mare de credibilitate în comunitatea pe care o conduce și cred că acesta este un lucru important, având în vedere că după alegerile prezidențiale sunt alegerile locale”, a spus Viorica Dăncilă.

Printre cei care se bucură de încrederea președintelui PSD se numără și șeful organizației Vaslui, Dumitru Buzatu, cel care a votat cu Liviu Pleșoianu la Congresul în care Viorica Dăncilă a fost aleasă lider al partidului. Acesta a amintit chiar vineri, în fața Vioricăi Dăncilă, despre acest vot.

„După cum știți, eu am fost susținător al domnului Pleșoianu, după cum știți, acum am întors armele. Când domnul Costea Rădulescu era câte-un moment, președintele de la Vâlcea, era un moment tensionat prin partid, noi îl sunam Costea ai întors armele?.Așa și eu acum, n-am întors niciun fel armele, am ținut și am pomenit lucrul acesta pentru că trebuie să înțelegem că printre noi sunt tot felul de oameni. Oamenii aceștia au inițiative și nu trebuie dintr-o dată, chiar dacă nu dau dovadă de cel mai mare fair-play, dar nu trebuie dezavuați. Poate trebuie să-i menținem, poate trebuie să-i tratăm cu înțelegere, că e foarte ușor să respingi pe cineva, e mai greu să rabzi, să tratezi cu eleganță, să încerci să-l înțelegi și cât poți să-l susții. Momentul a trecut, avem alt obiectiv acuma și eu am pomenit lucrurile acestea, inclusiv atributele acestea de înțelegere, de răbdare, pentru că eu cred că un candidat al PSD în aceste alegeri trebuie să fie caracterizat de aceste atribute”, a spus Dumitru Buzatu.

El a menționat că niciun alt partid nu a obținut în județ scoruri de peste 50% la alegeri.

„Noi nu ne-am propus niciodată un scor sub 51%, pentru că a îți propune 30, 20%, după părerea mea îți propui să pierzi. Sigur, poate nu întotdeauna rezultatele noastre au fost cele așteptate, dar ne-am propus întotdeauna să câștigăm. În județul Vaslui, niciun alt candidat în afară de cei ai PSD nu a obținut majoritatea voturilor, adică 50 plus 1, niciodată, la niciun tip de alegeri, nici domnul Constantinescu, nici domnul Băsescu, nimeni nu a obținut un scor mai bun decât camdidații PSD”, a mai spus liderul PSD Vaslui.