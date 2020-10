Viorica Dăncilă, acuzații grave împotriva lui Liviu Dragnea: susține că fostul șef PSD o sabotează din închisoare

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, îl acuză pe Liviu Dragnea că face jocuri de culise din închisoare astfel încât ea să nu fie trecută pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din 6 decemrbie.

Citește și: Ministrul Educației, despre școlile din București: 'Am luat în calcul toate variantele!'

„Liviu Dragnea încă mai are influență la Teleroman pentru a nu mă regăsi pe listele de la parlamentare. Are încă influență! Sunt persoane din PSD la Teleorman care au un dialog constant cu el. A apărut și în spațiul public pentru susținerea lui Carmen Dan și Viorica Dăncilă să nu fie. Eu m-am opus legilor justiției. Acesta este argumentul. După cum am gestionat guvernarea nu mi se pot aduce reproșuri. Aștept lista de la PSD. Va trebui o anliză foarte bună”, a spus Viorica Dăncilă la postul Digi24.

Dăncilă susține că alegerile locale au demonstrat că există două partide cu adevărat importante: PSD și PNL.