Viorica Dăncilă anunță CONVOCAREA Parlamentului în sesiune extraordinară și emiterea unei Ordonanțe de Urgență + ATAC la Klaus Iohannis

Viorica Dăncilă a anunțat, de la sediul MAI, că este dispusă să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru votarea unei OUG pe care Guvernul e pregătește, după tragedia de la Caracal. Ea l-a atacat, fără să îl numească, și pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de politizarea dramei familiilor din Olt.

”Am discutat cu șefii de structuri din MAI despre ce trebuie să facem ca astfel de lucruri să nu se repete. Am discutat despre restructurare, despre modificări legislative, din partea MAI, STS, în ceea ce privește legislația ca să pedepsească mai drastic acest lucru.

În spațiul public s-a promovat mult lupta împotriva corupției și ea trebuie să continue. Nu s-a promovat lupta împotriva criminalilor, violatorilor. România nu e țara infractorilor, a violatorilor, a criminalilor. Ca premier, nu voi lăsa să se lipsească această etichetă, dar ne trebuie consens. Nu pute să aducem înapoi ceea ce, deja, a avut loc. Suntem alături de familii, iar cuvintele sunt sărace ca să exprime ceea ce simțim. Trebuie să luăm toate măsurile ca aceste lucruri să nu se mai repete. Să îi pedepsim pe cei vinovați și să reglementăm ca astfel de lucruri să nu se mai repete.

Am discutat cu toți cei care se pot implica. Am găsit o dorință de a reglementa lucrurile la MAI. Nu e oportun să dăm vina unii pe alții, scindează societatea. Avem nevoie de o abordare pragmatică, să aducă în prim-plan măsurile pe care le luăm. Am toată disponibilitatea de a chema Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a da o OUG care să reglementeze lucrurile, fie că vorbim de MAI sau alte entități.

Dacă vom ieși cu declarații politice, nu vom rezolva problemele. Oamenii s-au săturat de asta. Acesta trebuie să fie calea pe care trebuie să mergem.

Voi urmări fiecare decizie, fiecare pas care se face pentru că este important ca această anchetă să se desfășoare cât mai repede, avem această datorie morală. Cetățenii și familiile așteaptă să vadă ce vor face autoritățile, ce răspuns vom da la aceste tragedii.”, a declarat Viorica Dăncilă.

