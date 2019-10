Viorica Dăncilă anunță - Dan Nica NU a fost respins de Ursula von der Leyen! Săgeți către reprezentanții opoziției din Parlamentul European

Premierul Viorica Dăncilă susţine că propunerea lui Dan Nica pentru postul de comisar european nu a fost respinsă. "Cei din Parlamentul European din opoziţie am văzut că spun orice, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi... (...) Respect deciziei Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru", afirmă Dăncilă.

Întrebată despre faptul că Dan Nica, propus comisar european, a fost respins de Comisia Europeană, Viorica Dăncilă a spus că el nu a fost respins.

"Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa şi ştiu că presa are un rol foarte important în statul român, dar să ştiţi că atunci când se vine în spaţiul public cu informaţii false, acest lucru nu mai oferă un grad mare de încredere. Înainte de a apărea o informaţie trebuie să există certitudinea că această informaţie este reală", a afirmat Dăncilă, conform news.ro.

Ea a spus că unii reprezentanţi ai opoziţiei din Parlamentul European "spun orice".

Tăriceanu, convins că moțiunea de cenzură va trece: 'Dăncilă fâlfâie tot felul de amenințări asupra parlamentarilor PSD'

"Cei din Parlamentul European din opoziţie am văzut că spun orice, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi... (...) Respect deciziei Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru", a adăugat Dăncilă.

Dăncilă a declarat săptămâna trecută, după CEx, că a avut o discuţie cu preşedintele CE despre propunerile de comisar pe care urmează să le facă România, iar Dan Nica rămâne propunere, fiind o persoană respectată. De asemenea, a anunţat că va fi propusă şi o femeie, Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE.

Dan Nica a declarat, întrebat fiind despre probleme penale, că el nu are nicio problemă. El a subliniat că "este dreptul PSD să propună candidatul pentru comisar", fiind partidul care şi-a asumat guvernarea, şi a afirmat că, în calitate de coordonator de comisie, a gestionat şi probleme care au legătură cu transporturile.

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins şi a doua propunere a României pentru postul de comisar european. Ursula von der Leyen refuză cooptarea lui Dan Nica în echipa executivului european, a confirmat pentru Digi24 Mina Andreeva, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan susţinea, marţi, pe Facebook, că preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ”nu va accepta niciun candidat pentru poziţia de comisar din partea unui guvern aflat în plină procedură de demitere”.