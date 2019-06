Viorica Dăncilă anunță prima decizie de amploare în PSD după Congres: greii partidului pregătesc o premieră în istoria partidului

Liderul PSD Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Antena 3, că în partid va avea loc o schimbare istorică: analiza alegerilor se va face la firul ierbii și noua gardă din PSD va începe un mega-turneu în filialele județene.

Dăncilă a zis că urmează ca noii lideri ai PSD vor merge în fiecare filială PSD să facă analiza alegerilor europarlamentare, unde partidul și-a înjumătățit scorul electoral față de alegerilor din 2016. Până acum, analiza alegerilor la PSD se făcea la sediul central al partidului și în CEX.

„Trebuie sa mergem in judete sa vorbim cu oamenii pentru ca daca facem analiza la Bucuresti vorbim noi cu noi. Ideile trebuie sa vina de jos in sus, de la cetateni. Sa vedem unde am gresit si greselile sa nu le repetam”, a zis Dancila

Seful PSD a indicat ca de rezultatul la prezidentiale va depinde si ce face PSD anul viitor la locale si parlamentare.

„Noua echipa este speranta pe care si-o pun membrii de partid sa revenim la scorul bun”, a zis ea.

La analiza din judete vor participa Viorica Dancila, Eugen Teodorovici (presedinte executiv) si Mihai Fifor (secretar general).