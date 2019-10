Viorica Dăncilă, ATAC FĂRĂ PRECEDENT: 'Klaus Iohannis are probleme pentru că a fost implicat într-un dosar cu casele. Știm ce s-a întâmplat cu casele?'

Viorica Dăncilă a lansat un atac fără precedent la adresa lui Klaus Iohannis! Premierul l-a acuzat pe președinte că s-a înscris în cursa prezidențială, deși are probleme penale legate de casele pe care le deține.

”Am discutat cu doamna președinte a Comisiei Europene. Am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem și modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. Am făcut două propuneri, un bărbat și o femeie. Dan Nica rămâne propunerea noastră, în continuare, e liderul delegației europarlamentarilor PSD în grupul social-democraților în Parlamentul European, e susținut și de socialiștii democrați europeni. Am propus și o femeie, pe Gabriela Ciot, dacă se va cere acest lucru, dar vom proceda după modul în care va proceda și Ungaria. Dacă face două propuneri, facem și noi două, dacă face una, facem și noi una, trebuie un echilibru între popularii europeni și social-democrații europeni.

Nu cred că Nica va avea probleme. Și domnul președinte are probleme pentru că a fost implicat într-un dosar cu casele. Dar, eu cred în prezumția de nevinovăție a fiecăruia, iar judecata e înfăptuită de judecător. Despre domnul președinte Iohannis știm ce s-a întâmplat cu casele și ce nu s-a întâmplat? Și, totuși, este candidat la președinția României.

O să primesc procedura pentru desemnarea candidatului, iar apoi o să îl sun pe președinte. Dan Nica este prima noastră propunere. Rovana Plumb, dacă trecea de comisia juridică, iar apoi era audiată de comisia de specialitate din Parlamentul European, venea în Parlament. Comisarul trebuie să vină și în Parlament, ori după vot, ori înainte. Președintele Comisiei Europene nu mi-a cerut un consens. O să vorbesc cu el când o să transmit propunere, cred că până la sfârșitul săptămânii. Săptămâna viitoare vor fi audieri și la comisia juridică și la comisia de specialitate. Pe 22 octombrie va fi votul din plenul Parlamentului European.

La foarte multe dezbateri din Parlamentul European, reprezentantul României pe durata președinției a fost Gabriela Ciot. Eu am lucrat foarte bine cu ea, a avut o prestație foarte bună, e un om care cunoaște foarte bine instituțiile europene, cunoaște bine dosarele aflate pe rol. Dar, prima opțiune este Dan Nica.”, a declarat Viorica Dăncilă.

