Viorica Dăncilă: Câștigul mediu al unui român a crescut cu 41% în guvernările PSD. Viitorul Guvern să nu distrugă ce-am realizat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, in debutul primei sedinte de Guvern dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca guvernarile social-democrate au adus bunastare.

„Fata de anul 2016, in prezent oamenii castiga in medie cu 41% mai mult. Medicii sunt platiti la nivel comparabil cu cei din Europa, am reusit astfel sa pastram medicii in tara pentru servicii de calitate. Am inceput procesul de crestere a veniturilor profesori, imi doresc ca viitorul guvern sa acorde salarii decente medicilor si profesorilor. Pentru binele romanilor, sper sa nu distruga ce-am realizat pana acum. Am inregistrat cea mai mare crestere a puterii de cumparare din UE, cu aproximativ 40%, am crescut numarul romanilor aflati in clasa de mijloc. In guvernarea PSD Romania a inregistrat cea mai mica rata a somajului din ultimii 28 de ani. PIB a avut in 3 ani o crestere mai mare decat cea din 2009-2016”, a zis Dancila.