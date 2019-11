Viorica Dăncilă COMBATE fake-news-ul apărut marți seara: 'Ar fi o lipsă de respect' - FOTO

Tensiunea crește în seara dezbaterilor electorale ale celor doi contracandidați. Viorica Dăncilă a surprins pe toată lumea și a organizat o conferință de presă cu toți jurnaliștii care au dorit să participe, fără a impune anumite teme sau un număr de întrebări. Însă, au apărut și critici, mai mulți susținători ai lui Klaus Iohannis încearcând să dezinformeze și rostogolesc zvonuri referitoare la faptul că Dăncilă are prompter sau căști.

Nu există niciun prompter instalat în sala unde are loc dezbaterea, așa cum nici Viorica Dăncilă nu are căști. Însă, se poate observa clar că pe pupitrul de la care vorbește candidatul PSD este un pix roșu de campanie, inscripționat cu Viorica Dăncilă.

În acest moment, la Palatul Parlamentului are loc o discuție liberă și un dialog deschis între Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, și jurnaliști de la toate instituțiile de presă.

”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa ceva.”, a precizat Viorica Dăncilă, care și-a pipăit și urechile ca să arate că nu are căști.

