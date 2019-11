Viorica Dăncilă cucerește un județ, deși există nemulțumiri în teritoriu: PSD 'are o problemă de imagine'

Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, a obţinut 34,56 % din voturile valabil exprimate, ea fiind urmată de candidatul PNL, Klaus Iohannis cu 29,69 %, Mircea Diaconu cu 13,42%, Dan Barna cu 9,78%, potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău, conform agerpres.ro.

La nivelul municipiului reşedinţă, candidatul PNL a obţinut 29,66 %, Viorica Dăncilă, 25,20%, Mircea Diaconu, Dan Barna, 14,57%; Theodor Paleologu, 6,31%, Mircea Diaconu, 4,72%.

Potrivit purtătorului de cuvânt al BEJ Buzău, Marian Oprea, procesul electoral s-a desfăşurat în limitele legalităţii, fără nici un fel de incidente.



Prezenţa la vot în judeţul Buzău a fost de 47,95%, faţă de 53,38% în 2014, pe listele electorale permanente fiind înscrişi 382.091 de alegători dintre care au votat 183.235 în 426 de secţii de votare.

Amintim că preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a afirmat că PSD "are o problemă de imagine" şi poate tocmai de aceea s-a ajuns la acest scor.

"O să fiu mai optimist. Chiar dacă lumea se îndoia că PSD va intra în turul doi, cu siguranţă vom intra in turul doi. Buzăul depăşeşte cu mult scorul partidului la nivel naţional. De fapt, din experienţa mea, cred că PSD la Buzău e pe primul lor, depăşim 35 la sută cu siguranţă. Cred că trebuie să aşteptăm în linişte şi turul doi. Meciul nu s-a terminat. Am avut o problemă de imagine, poate tocmai de aceea am ajuns la acest scor. Cine e îndreptăţit să conducă acest partid va conduce.(..) O să punem umărul să avem o conducere care să nu mai aibă problemele pe care le-am avut", a spus el.