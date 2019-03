Viorica Dăncilă despre Brexit: 'Toate statele membre sunt de acord asupra faptul că nu trebuie deschis Tratatul, nu trebuie deschis Acordul'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, despre discuția pe care a avut-o cu negociatorul-şef al Comisiei Europene, Michel Barnier, toate statele membre au aceeași poziție și anume că Acordul Brexit nu trebuie redeschis.

„A doua întâlnire am avut-o cu Michel Barnier. Am vorbit despre Brexit. Am văzut stadiul în care ne aflăm. Într-adevăr există foarte multă incertitudine. Este important ce se va întâmpla pe data de 12 în Camera comunelor. Este important votul care se va da acolo, dar toate statele membre și apreciez modul în care a coordonat Michel Barnier, toate statele membre sunt de acord asupra faptul că nu trebuie deschis Tratatul, nu trebuie deschis Acordul. Chiar dacă vor fi negocieri politice, din punct de vedere politic pot exista discuții, dar nu se va deschide acordul. Vreau să menționez faptul că România este pregătită pentru orice scenariu și vom coopera foarte bine cu Michel Barnier”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seară, la România Tv.

Parlamentul britanic vor vota pe 12 martie dacă vor aproba sau nu înțelegerea negociată de premierul Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunţat joi liderul Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, relatează site-ul agenției Reuters.

În cazul în care prim-ministrul Theresa May nu va reuși să obțină aprobarea Parlamentului britanic, parlamentarii vor avea de ales între ieșirea din UE fără un acord sau o amânare.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.