Viorica Dăncilă: E foarte grav dacă Birchall s-a dus la Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că este „foarte grav” dacă ministrul Justiției, Ana Birchall, a plecat din CEX PSD direct la Palatul Cotroceni după ce a aflat că o să fie schimbată din funcție, așa cum se vehiculează în spațiul public.

„Daca a facut acest lucru este foarte grav. Este membru PSD si problemele le rezolvam in interiorul partidului. I-am explicat dnei Birchall ca vreau sa fac aceasta nominalizare pentru ca vreau pe cineva din randul magistratilor care nu este inregimentat politic, sa existe certitudinea ca e buna conlucrare si va exista consens”, a zis Dancila.

Premierul a mentionat că a discutat inainte de CEX cu Birchall si a anuntat-o ca vrea sa o schimbe. „Nu as pleca de la aprecieri sau reprosuri. Am explicat de ce am vrut aceasta schimbare. Vreau ca la Justitie sa fie cineva care cunoaste foarte bine modul in care lucreaza magistratii, cineva independent si nu am mai vrut sa fie cineva inregimentat politic”, a zis premierul.

Dancila a zis ca a discutat si cu Dana Girbovan, propusa in locul lui Birchall.

„Bineinteles ca am discutat cu dna Girbovan. am rugat-o sa vina avand in vedere experienta domniei sale si respectul de care se bucura in domeniul justitiei”.

