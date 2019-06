Viorica Dăncilă, explicații în cazul micuței Sorina: Este INCALIFICABIL ceea ce a făcut procurorul

Premierul Viorica Dăncilă critică extrem de dur modul în care procurorul a acționat în cazul micuței Sorina, de la Baia de Aramă. Dăncilă a anunțat că vor exista sancțiuni pentru cei vinovați, dar primordial rămâne copilul și va încerca să afle, în primul rând, ce își dorește copilul.

”Am ținut legătura atât cu ministrul de Interne cât și cu ministrul Muncii, pentru că dincolo de măsurile pe care le vom lua și vreau să precizez de la început că sancțiunile trebuie să fie foarte dure față de cei care au greșit. Dincolo de măsuri și sancțiuni, nu trebuie să uităm că este vorba despre un copil care 8 ani a stat într-o familie, acolo a făcut primii pași, acolo a zis prima oară ”mama”, asta a zguduit foarte multe femei.

Pentru mine, poate sunt și puțin subiectivă, pentru că eu însumi am adoptat un copil și știu ce înseamnă, câtă grijă trebuie să ai de un astfel de copil. Eu știu că în mintea unui astfel de copil este mereu ideea că tu ca părinte iei niște decizii pentru că nu ești legat sufletește de el și tocmai de aceea trebuie să faci tot ce poți pentru a-i arăta că este centrul universului și să creezi o legătură afectivă deosebită.

Am văzut un procuror care și-a permis să târască un copil, să îl ia cu forța, ceea ce nu este în regulă. Avem nevoie de independența justiției, dar și drepturile omului trebuie respectate. (...) Pe mine mă uimește atitudinea acestui procuror, care mai este și femeie. Este incalificabil ceea ce a făcut procurorul! Am discutat și cu ministrul Justiției și să știți că toate ministerele sunt implicate pentru rezolvarea acestei situații. Pentru mâine am cerut o analiză de la toate ministerele în cazul Sorinei.

Nu pot să acuz familia adoptivă, dar nu poți să iei un copil cu forța. Nu poți să iei un copil cu forța și apoi să vrei să îi arăți afecțiune, pentru că acel copil în suflețeul lui este traumatizat.”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.