Viorica Dăncilă, 'FĂCUTĂ PRAF' în Parlamentul European: Cine râde de premier - 'poate îi traduce cineva'

Premierul Viorica Dăncilă e 'făcută praf' pur şi simplu în Parlamentul European. Aceasta nu înţelege Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), chiar dacă a petrecut noua ani la Bruxelles ca deputat european, sunt acuzele europarlamentarului Cristian Preda. Mai mult, acesta spune că Sorin Grindeanu si Mihai Tudose au fost mult mai buni ca premier decât Dăncilă.

"Dupa 9 ani in care a fost deputat european, Dancila nu a inteles nimic din MCV. Azi i-a cerut lui Juncker ridicarea acestui mecanism convenit inainte de intrarea in UE, fiindca in urma cu 6 ani Comisia cerea informatii despre stadiul dosarelor unor pungasi. Ea a aflat abia acum, de la Antena 3, dar nici cu aceasta ocazie n-a priceput despre ce e vorba. Poate ii traduce cineva...", a scris Cristian Preda, pe contul de Facebook.

Europarlamentarul face si o scurta interpretare a deciziei premierului Viorica Dancila. "Dancila nu a citit niciodata un raport MCV. Daca ar fi facut-o, ar fi vazut ce date contin evaluarile si ce se asteapta de la autoritatile de la Bucuresti. Dancila face de ras Guvernul, adresandu-se presedintelui Comisiei cu tafna si dispret pentru proceduri. Teleormaneanca e mai rea decat Grindeanu si Tudose la un loc, iar cei doi nu erau nici ei prea luminati", a mai scris Preda.

Preda s-a refrit şi la audierea sa în faţa Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua României'. Vrea să fie una publică, însă solicitarea sa a fost respinsă. "Am scris Cancelariei Ordinelor că doresc ca audierea mea, din 28 martie, în faţa Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua României' să fie publică. Regulamentele în vigoare o îngăduie. Interesul vădit de public pentru dezbaterea despre defăimare şi libertate ar justifica - am zis eu - transmiterea online sau tv a 'procesului'. Domnul consilier de stat Angelescu, care păstoreşte Cancelaria Ordinelor, a răspuns 'nu', precizând că legea prevede că, în afara membrilor Consiliului de Onoare şi a 'acuzatului', doar o persoană mai poate participa la audiere, şi anume preşedintele. I-am explicat domnului consilier diferenţa dintre participare şi acces public, arătând că eu solicit nu invitarea şefului statului, ci ca oricine doreşte să poată vedea ce acuzaţii mi se aduc şi cum anume mă apăr. Nu, nu, nu - a zis domnul consilier", a scris Preda pe pagina sa de Facebook.

În acest context, europarlamentarul se întreabă dacă este normal să fie judecat de o majoritate pesedistă în spatele uşilor închise. "Credeţi că e normal să fiu judecat de Firea, Andronescu, Geoană, Brădişteanu etc. în spatele uşilor închise? E firesc ca Palatul Cotroceni să îngăduie unei majorităţi pesediste din Consiliul Ordinului să-şi facă de cap în incinta Preşedinţiei? În fond, am primit 'Steaua României', nu Steaua PSD...", a mai scris Preda. Săptămâna trecută, acesta a anunţat că a fost chemat în faţa Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua României', distincţie pe care a primit-o în 2009, pentru a răspunde unui denunţ privind defăimarea ţării.