Viorica Dăncilă intră de astăzi în concediu. Atribuțiile sale vor fi preluate de vicepremierul Paul Stănescu

Premierul Viorica Dăncilă pleacă astăzi în concediu pentru o săptămână şi şi-a delegat atribuţiile vicepremierului Paul Stănescu. În urma acestei decizii, preşedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituţională (CCR) reclamând un conflict juridic preşedinte-premier, iformează news.ro.

Conform unei decizii a premierului publicată marţi în Monitorul Oficial, vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, va exercita în perioada 6-13 august atribuţiile de prim-ministru privind conducerea operativă a Guvernului.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis vineri preşedintelui Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre prim-ministru României şi Preşedintele României, preşedintele contestând desemnarea lui Paul Stănescu pentru conducerea operativă a Guvernului pe durata absenţei Vioricăi Dăncilă.

Iohannis afirmă că "prin desemnarea unui alt membru al Guvernului să exercite atribuţiile prim-ministrului, doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, în calitate de prim-ministru şi-a arogat o atribuţie care, potrivit Constituţiei aparţine altei autorităţi publice, respectiv Preşedintelui României, potrivit dispoziţiilor art. 107 alin.(3) din Constituţie".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL că am ajuns să avem ”un guvern iraţional”, iar după discuţia pe care a avut-o ieri cu premierul i s-a părut că avem şi ”un guvern ireal”.

”Am ajuns să avem un guvern iraţional. Ieri am avut o discuţie care m-a făcut să cred că avem un guvern ireal. Dacă nu ar fi trist, ar fi de râs”, a spus preşedintele Iohannis.

El a şi relatat ceea ce l-a determinat să aibă această opinie, precizând că a fost publicată în Monitorul Oficial o decizie prin care ”doamna prim-ministru instala un premier interimar”.

”Surpriză, am crezut că e atributul meu şi am contestat la CCR acest demers. După ce am înaintat la CCR, doamna prim-ministru m-a sunat să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta după ce în paranteză publicase acel draft de rectificare bugetară care e o catastrofă. I-am atras atenţia că nu e bine ce a făcut şi că e motiv de conflict constituţional. Ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase. Mai ireal decât aşa nu cred că se poate”, a spus preşedintele.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, susţine că preşedintele Klaus Iohannis a ajuns la ”apogeul ridicolului” cu sesizarea depusă la CCR în privinţa unui conflict preşedinte-premier şi afirmă că preşedintele a ţipat la telefon la premierul Viorica Dăncilă, din cauza rectificării bugetare, în care Administraţiei prezidenţiale i-a fost redus bugetul.

”În primul rând, Iohannis s-a făcut de râs, s-a umplut de ridicol cu contestarea la CCR cu plecarea în vacanţă”, a afirmat Liviu Dragnea, duminică seara, la Antena 3.

El a subliniat că preşedintele Iohannis ”a ajuns la apogeul ridicolului”.

Dragnea a relatat că a vorbit vineri cu Viorica Dăncilă, care i-a spus că îl va suna pe preşedinte, ”deşi nu era nevoie”, pentru a-i spune că îşi deleagă atribuţiile pentru a gestiona treburile curente ale Guvernului, nicidecum atribuţiile de premier, aşa cum au făcut şi Victor Ponta, Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose când au fost premieri.

”Iohannis a fost informat de nişte securişti din Guvern sau nu ştiu de cine că doamna prim-ministru a numit premier interimar. Doamna prim-ministru mi-a spus că principala supărare a fost rectificarea bugetară şi a ţipat de mai multe ori la telefon. Nu e nimic nou. S-a întâmplat şi când a fost vizita în Israel, pe acelaşi ton. Şi că o să spună la Bruxelles, la NATO, că nu mai poate merge”, a susţinut liderul PSD.

Curtea Constituţională (CCR) a stabilit pentru 14 august termenul de transmitere a punctelor de vedere de către părţile din sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind conflictul juridic preşedinte-premier. După transmiterea punctelor de vedere ale părţilor, preşedintele CCR va stabilit data de judecare a speţei.