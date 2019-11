Viorica Dăncilă, la ora confesiunilor: ce admiră la Klaus Iohannis, cel mai mare eșec al ei + filmul și cartea preferate

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dăncilă, a spus joi seară la Antena 3 că este ceva ce admiră la Klaus Iohannis, a dezvăluit care este cel mai mare eșec al ei și a spus care sunt filmul și cartea preferate. Într-un test în care a trebuit să spună un cuvânt care descrie cel mai bine anumite partide și politicieni, Dăncilă a spus despre ALDE - „parteneri”:

Carte preferata - Biblia

Filmul preferat - Parfum de femeie

Klaus Iohannis - arogant si las

Dan Barna arna tanar

Mircea Diaconu - un om

SUA - principalul partener strategic

UE - familie europeana

NATO- securitate

Loialitate - tara

Patriotism - sentiment obligatoriu

Presedintele Romaniei - un om pe care trebuie sa il simti aproape

Ludovic Orban orban - (rade) e greu sa gasesc un cuvant....galagie

PSD - partid pentru oameni

PNL - Bratianu

USR - tineri

ALDE - parteneri

Cel mai mare esec: Nu am reusit sa ii fac pe oameni sa o vada pe adevarata Viorica Dancila. Probabil ca am lasat aceasta perceptie negativa sa ia amploare, nu am reusit de fiecare data sa le spun ce am realizat sau ce am facut. De multe ori munca de premier nu mi-a lasat timpul necesar sa le vorbesc mai mult oamenilor despre realizarile guvernului

Ce admira la Klaus Iohannis: Ceea ce admir e modul in care priveste lucrurile, nu-l intereseaza parerile celorlalti. Mie cand cineva imi spune un lucru incorect, as fi deranjata. Admir ca este impasibil si merge inainte. Eu sufar pentru anumite lucruri. Nu-l intereseaza nimic, merge inainte pe drumul lui chiar daca nu este un drum bun

