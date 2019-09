Viorica Dăncilă le BATE OBRAZUL partidelor din Opoziție: 'Doar dezinteres, nimic concret'

Viorica Dăncilă bate obrazul partidelor de opoziție, care, rând pe rând au refuzat să semneze pactul pentru bunăstare, propus de PSD. Prin înțelegerea cu care social - democrații au ieșit la rampă, partidele ar urma să se angajeze să nu taie pensii și salarii în anii viitori.

"Astăzi am avut un CEX județean lărgit la Caraș Severin unde am discutat despre probleme aflate pe agenda guvernamentaleă, despre măsurile pe care le-am luat și pe care le vom lua, despre programele PNDL I și II, pentru că aceste programe nu au culoare politică. Anul trecut pe PNDL I și II am avut alocate 4.5 miliarde de lei, anul acesta pe primul semestru am avut 4,4 miliarde de lei. I-am asigurat pe primari că vom achita toate facturile. Avem peste 200 de proiecte care așteptă să se semneze contractele prin Fondul Național de Investiții.

Am cerut partidelor din opoziție să semneze pactul pentru bunăstarea românilor, care să asigure bunăstarea românilor, am văzut din partea opoziției doar dezinteres, nimic concret. Am înțeles că nu doar că nu iau în calcul să nu taie pensii și salarii, ba chiar se gândesc să facă acest lucru. Facem apel către români să semneze acest pact", a declarat Viorica Dăncilă.