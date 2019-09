Viorica Dăncilă, luată la întrebări din PSD: 'Mi-e rușine de ceea ce am reușit să oferim românilor în domeniul transporturilor'

Deputatul Marius Sorin Bota a adresat o întrebare doamnei Viorica Dăncilă, Prim - ministrul României, cu privire la ceea ce s-a promis și ceea ce s-a făcut de fapt în domeniul transporturilor.

”Din cauza incompetenței și a imposturii instalate la Ministerul Transporturilor și în companiile din subordine anul acesta fizic nu vom trece de 50 de km de autostrăzi care să fie dați în exploatare.

În acest an avem: 0 lucrări pe calea ferată - viteza comercială este în scădere în continuare; 0 investiții în sectorul naval; 0 măsuri pentru recuperarea traficului de mărfuri prin Portul Constanța (unde am pierdut 50% din volumele transportate, adica peste 1 miliard de euro anual); 0 investiții în infrastructura aeriană (doar achiziția câtorva avioane și asta numai pentru că sunt ”BUNE” contractele de leasing pentru ele); 0 licitații derulate și contracte încheiate pentru construcția de autostrăzi. Mi-e rușine de ceea ce am promis că vom face și ceea ce am făcut în realitate, în acest domeniu”, a declarat deputatul PSD.