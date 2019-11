Viorica Dăncilă: 'Pot să recunosc că am și plâns. Pot fi prima femeie președinte'

Viorica Dăncilă spune că a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni pentru ca PSD să revină în preferințele românilor, dar și pentru a mai stabili o premieră: după ce a ajuns să fie prima femeie prim-ministru, vrea să fie și prima femeie președinte.

La Antena 3, Dăncilă a recunoscut că a și plâns că nu a reușit, din postura de șefă a Guvernului, să pună în aplicarea toate măsurile economice pentru români.

”Lupt și pentru PSD, pentru a reveni în sondaje, pentru a reveni în preferințele oamenilor, dar și pentru că, după 15 ani, cred că cu sprijinul poporului român pot fi prima femeie președinte.

Pot să recunosc că am și plâns, dar nu așa de mult. Am suferit foarte mult pentru orice lucru care mi s-a părut că nu este corect, nu este drept sau lucruri pe care am vrut să le implementez și nu am putut.

Am avut acea stare de neputință, dar toate acestea nu m-au oprit. Toată această neputință m-a motivat să merg înainte. Sunt un om credincios, mă rog, dar în același timp pentru a merge mai departe merg în mijlocul oamenilor și cred că de acolo îmi iau energia și puterea de a merge mai departe.

Tot de acolo îmi iau și proiectele pe care vreau să le implementez, pentru că tot ceea ce facem noi trebuie să fie pentru oameni.”, a spus Viorica Dăncilă.

