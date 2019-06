Viorica Dăncilă, primele declarații despre cazul fetiței bruscată de procurori și săltată de mascați: 'Să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil'

O fetiţă de opt ani a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce copila a fost înfiată de o familie din America.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziții la locuința asistentului maternal care s-a opus ca fetița să meargă la cei doi soți care au înfiat-o.

Premierul Viorica Dăncilă a reacționat și a spus că a cerut o anchetă de la două ministere. Dăncilă le cere politicienilor să nu transforme în miză politică acest caz.

”Dincolo de toate lucrurile, suntem oameni. Eu înțeleg foarte bine acest lucru, fiindcă eu însămi am trecut prin acest lucru. Cred că nu este drept ca atunci când vorbim de un copil să încercăm să avem argumente politice sau să acționăm politic. Fiecare dintre noi are anumite sentimente. Nu e drept să acționăm politic și să avem argumente politice. Am discutat cu ministrul de Interne, cu cel al Muncii, mi-au spus că voi aveam toate detaliile pe masă, luni. Am cerut seriozitate. Am văzut că se încearcă să se arunce vina oe unii. Ar trebui să ne gândim că suntem părinți.

Noi nu putem interveni în justiție. Tot ceea ce se va putea face la nivel guvernamental, le vom face. Pe mine mă interesează fetița, vorbesc din punct de vedere uman, nu ca premier.”, a spus Viorica Dăncilă.