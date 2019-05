Viorica Dăncilă promite că pune mâna pe telefon și îl sună pe Klaus Iohannis: temă sensibilă ridicată de premier

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că intenționează să aibă o nouă discuție telefonică cu președintele Klaus Iohannis pentru a-l convinge pe acesta să accepte trimiterea unui ambasador al României în Israel.

”Este foarte greu de spus. Normal ar fi trebuit să avem ambasador și în Canada, normal ar fi fost să avem ambasador la Bruxelles, cum la fel de normal ar fi fost să avem ambasador și în Israel, un stat cu care avem relații comerciale și bilaterale foarte bune. În martie anul trecut am făcut prima propunere de ambasador în Israel. Nu am primit niciun răspuns, nici cp este acceptată propunerea, nici că este respinsă și de ce este respinsă. Atunci am considerat că trebuie să mai facem un pas și am venit cu a doua propunere. Nu avem nici acum un răspuns dacă va fi acceptat sau nu (...) Am să am o nouă discuție cu domnul președinte, am să-l sun pe domnul președinte pentru că eu cred că trebuie să revenim la o stare de normalitate.”, a spus Viorica Dăncilă.