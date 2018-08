Viorica Dăncilă, replică dură pentru cei care îi critică greşelile de exprimare: 'Nu au altceva de criticat'

Viorica Dăncilă le dă o replică dură celor care i-au criticat greşelile comise în ultimele luni. Premierul afirmă că respectivii constatari nu au alte motive de critică, după care a dat asigurări că nu va greşi niciodată în deciziile sale.

"Am fost descumpănită, dar am înţeles că cei care îmi critică virgulele sau greşelile de exprimare nu au altceva de criticat şi se limitează la aceste lucruri. Poate că am greşit. Este o presiune imensă, este oboseală imensă, încerc împreună cu colegii să facem cât mai multe lucruri. Poate pe fondul oboselii şi presiuni am făcut greşeli şi poate voi mai face, dar vă asigur că nu voi greşi niciodată în deciziile pentru România şi pentru români şi cred că acesta este lucrul important", a declarat Dăncilă, care a fost aplaudată îndelung de membrii PSD prezenţi.

Declaraţiile au fost făcute la Mamaia, la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD).