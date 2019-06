Viorica Dăncilă, singură în cursa pentru șefia PSD: 'Aş vrea să candideze şi alţi colegi la Congres, aşa trebuie să fie în democraţie'

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri că ar dori să candideze şi alţi colegi sau colege la preşedinţia formaţiunii la congresul din 29 iunie, "pentru că aşa trebuie să fie în democraţie".

Viorica Dăncilă s-a arătat încrezătoare că va avea susţinerea organizaţiilor pentru candidatura sa la preşedinţia PSD.

Meteorologii au dat ALERTA - Cod PORTOCALIU de ploi torențiale și grindină pentru trei județe



Întrebată la sediul central al PSD dacă beneficiază de susţinerea Organizaţiei de femei social-democrate, Dăncilă a spus: "Ştiţi foarte bine că am fost preşedinte al Organizaţiei de femei, este o organizaţie la care ţin foarte mult, am susţinerea colegelor mele. Am păstrat în permanenţă relaţia foarte bună cu organizaţia de femei. Vom vedea la congres".



"Eu am încredere în fiecare membru de partid. Am încredere şi în Organizaţia de femei, şi în Organizaţia de pensionari, şi în Organizaţia de tineret. Dar vom vedea ce va ieşi. Eu aş vrea să mai candideze şi alţi colegi şi alte colege, eu cred că aşa trebuie să fie în democraţie", a adăugat liderul interimar al PSD.