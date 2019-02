Viorica Dăncilă susține că Europa valorilor comune înseamnă combaterea rasismului, a intoleranței, antisemismului și a discursului bazat pe ură

Viorica Dăncilă a declarat, joi, că Europa valorilor comune înseamnă combaterea rasismului, a intoleranței, antisemismului și a discursului bazat pe ură. Premierul a precizat că România își propune că contribuie la păstrarea memoriei Holocaustului, potrivit Mediafax.

„Conferința internațională pe care am plăcerea de a o deschide astăzi reprezintă un eveniment important al Președinției Consiliului UE. Europa valorilor comune înseamnă combaterea rasismului, intoleranței, populismului, antiseitismului și descurajarea discursului bazat pe ură. Acest eveniment își propune să promoveze o dezbatere de substanță, între membrii comunității evreiești din Europa, precum și reprezentanți internaționali. Asumându-și recomandările comisiei „Elie Wisel”, România și-a propus să contribuie la păstrarea memoriei Holocaustului, în așa fel încât lecțiile trecutului să devină fundamente pentru pace și stabilitate. Una dintre priorități este adoptarea definițiilor de lucru ale combaterii antisemitismului”, a afirmat Viorica Dăncilă, la Bruxelles în cadrul unei conferințe cu tema combaterii antisemitismului.

„Parlamentul European a adoptat în iunie 2017 o rezoluție privind combaterea antisemitismului pe care am semnat-o și eu. Demersurile țării noastră sunt în concordanță cu elaborarea de către Comisiei Europene a unui cod de conduită pentru combaterea discursului on-line de incitare la ură și abordarea unei colaborări mai bune de securitate pentru a proteja mai bine comunitățile evreiești. Consider că promovarea unui schimb de opinii, consultarea permanentă a comunităților evreiești pentru combaterea antisemitismului sunt absolut necesare. Pentru a ne asigura că tragedii precum cea a Holocaustului nu vor fi repetate. Mulți prieteni sunt alături de noi în sală. Le mulțumesc încă o dată și sper să îi avem aproape și in viitor. De aceea vă adresez invitația de a ne revedea în prima parte a lunii martie la un eveniment în București pentru păstrarea memoriei Holocaustului”, a completat Dăncilă.

Șeful Executivului participă, joi la Bruxelles la conferința „Lupta împotriva antisemitismului”, organizată de România.

Înaintea evenimentul, Viorica Dăncilă a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder. În cadrul întâlnirii acesta i-a mulțumit premierului pentru eforturile României pentru asumarea trecutului istoric, precum şi pentru onorarea memoriei victimelor Holocaustului.

În acest context, Ronald Lauder a adresat prim-ministrului României invitația de a efectua o vizită la New York, în toamna acestui an.

Viorica Dăncilă se află în perioada 6-7 februarie la Bruxelles unde va avea întrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.