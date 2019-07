Viorica Dăncilă taie în carne vie în ședința de guvern - Solicită demisia șefului CNAIR: 'Nu mai accept niciun fel de întârziere'

Premierul Viorica Dăncilă a cerut în ședința de guvern de marți demisia directorului CNAIR, Narcis Neaga, reproșându-i acestuia că a întârziat nejustificat mai multe proiecte din infrastructură.

„Conducerea CNAIR a blocat, în mod nejustificat, evoluția unor proiecte și dau exemplu autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 4, care avea documentația gata din mai 2018, însă actualul management a anulat-o și mai bine de un an nu a făcut niciun demers pentru promovarea investiției. Un alt exemplu îi reprezintă secțiunile 3 și 4 aferente drumului expres Craiova Pitești sunt blocate de CNAIR, deși documentația este definitivată în din 2017. Aceeași conducere a Companiei Naționale și-a asumat termene total nerealiste și a dezinformat cu privire la stadiul și evoluția unor investiții majore. Mă refer la deschiderea integrală a circulației pe autostrada Sibiu- Nădlac, precum și realizarea a 180 de km de autostradă, până la final de an. Din acest motiv, am cerut demiterea directorului general interimar al CNAIR. Așa cum am spus, nu mai accept niciun fel de întârziere în implementarea proiectelor de investiții, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor. Dl ministru Răzvan Cuc, am încredere că vă veți implica în continuare în implementarea proiectelor, astfel încât investițiile în infrastructură să se realizeze în termene cât mai scurte”, a spus Dăncilă.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a cerut ieri Departamentului pentru dezvoltarea, promovarea și monitorizarea proiectelor de investiții în infrastructură o analiză referitoare la stadiul mai multor proiecte de investiții în infrastructura de transport.

Astfel, premierul a solicitat explicații cu privire la întârzierile de proiectare și execuție pentru tronsoanele 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, precum și la întârzierea lansării procedurii de execuție pentru tronsonul 4 al aceluiași proiect.

Totodată, șeful Executivului a cerut să-i fie prezentate explicații cu privire la faptul că nu a fost relansată procedura de licitație pentru execuția secțiunilor 3 și 4 din Drumul expres Pitești-Craiova, ca urmare a contestării procedurilor inițiale.

În același timp, prim-ministrul și-a exprimat ferm nemulțumirea legată de faptul că actuala conducere a Companiei Naționale pentru Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR ) a dezinformat în legătură cu stadiul lucrărilor pentru loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Lugoj-Deja, asumate a fi finalizate la sfârșitul anului 2018.

În urma analizei din care au rezultat întârzieri nejustificate și un slab management al conducerii CNAIR în implementarea proiectelor de infrastructură de transport și având în vedere determinarea Guvernului de a nu mai admite întârzieri în realizarea investițiilor, prim-ministrul Viorica Dăncilă a cerut ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din funcția de director general interimar al CNAIR.