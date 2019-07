Viorica Dăncilă: 'Trebuie să facem eforturi, să avem un dialog mult mai bun, să luăm deciziile bune astfel încât MCV să fie ridicat'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în privinţa Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) ar vrea un dialog mult mai bun între Guvernul României şi instituţiile europene, precizând că a discutat cu prim-vicepreşedintele în exerciţiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre acest subiect, potrivit Agerpres.

"Am avut o discuţie cu Frans Timmermans înainte de numirile în instituţiile europene de acum, înainte de votul preşedintelui Comisiei Europene, Consiliul European şi preşedintele Parlamentului, referitor la MCV şi am spus că aş vrea un dialog mult mai bun între Guvernul României şi instituţiile europene. Cred că experţii din instituţiile europene cu experţii din România şi - de ce nu? - cu experţi şi din alte ţări trebuie să analizeze fiecare punct din MCV. Sunt puncte pe care trebuie să le transpunem, sunt unele pe care nu le putem transpune pentru că am încălcat Constituţia, dar trebuie ca fiecare dintre acestea să fie justificat dacă nu se poate aplica, să existe dialog, iar din partea Guvernului României, din partea Ministerului Justiţiei va exista toată această deschidere, pentru că ne dorim ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare pentru România", a declarat Viorica Dăncilă, miercuri seară, la Digi 24.

Premierul a adăugat că, din punctul său de vedere, MCV este o măsură care s-a aplicat "doar României şi Bulgariei", deci, "este un alt mod de a trata anumite state".

"Dar cred că şi noi trebuie să facem eforturi, să avem un dialog mult mai bun, să luăm deciziile bune, astfel încât rezultatul final să fie ridicarea MCV", a mai spus Dăncilă.