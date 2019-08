Viorica Dăncilă trece la ameninţări: 'Noi suntem PSD, nu suntem partidul răzgândacilor. Cei care vor ezita să plece şi să lase echipa în pace'

Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, îşi ameninţă colegii care nu sunt 100% implicaţi în campania pentru prezidenţiale şi pe care susţin varianta ieşirii de la guvernare. Premierul le cere acestora "să plece şi să lase echipa în pace".

"Campania a început de ieri. Suntem deja în campanie. Am încredere în fiecare coleg şi fiecare colegă. Sunt un om care cred în oameni, în echipa mea, în implicarea lor, în miniştrii mei, în primari. Dar vă asigur că în acelaşi timp cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simţi debusolaţi, cei care vor ezita să plece şi să lase echipa în pace. Dacă eu pot, un preşedinte de organizaţie nu are voie să nu poată să meargă spre câştig. Dacă eu pot să lupt şi pot ajunge în toate judeţele ţării, un preşedinte de organizaţie trebuie să ajungă în fiecare localitate. Nu le cer decât să facă ceea ce văd că facem noi la conducerea PSD. Să lupte la fel ca noi. Şi când o să mă vadă pe mine că am obosit, să obosească şi ei. Vreau ca în CEx să nu mai am parte de discuţii: rămânem la guvernare, nu rămânem la guvernare, candidăm, nu candidăm. Domnule, noi suntem PSD, nu suntem partidul răzgândacilor", a afirmat Dăncilă, la şcoala de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate.