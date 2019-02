Viorica Dăncilă: 'Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, va efectua o vizită în România în prima jumătate a anului'

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, că vicepreşedintele SUA, Mike Pence, va efectua o vizită în România în prima jumătate a anului, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Înregistrare BOMBĂ cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august: 'Te fac de râs, să termin, să scap țara de niște nenorociți' (AUDIO)

"Am avut o discuţie telefonică cu vicepreşedintele Pence, o discuţie care a durat în jur de o jumătate de oră. Am discutat despre relaţia bilaterală excelentă şi evoluţiile pozitive înregistrate în cadrul parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite. A fost subliniată de ambele părţi importanţa dezvoltării în continuare a tuturor domeniilor acoperite de Parteneriatul strategic, în special cel economic. Am arătat importanţa acordată de Guvernul României consolidării relaţiei transatlantice. Eu am mulţumit vicepreşedintelui Pence pentru sprijinul acordat de SUA consolidării cooperării bilaterale pe dimensiunea de securitate, dar şi în cadrul NATO. La rândul său, vicepreşedintele Statelor Unite a transmis aprecieri cu privire la angajamentul României pentru dezvoltarea relaţiilor cu SUA. Vicepreşedintele Pence a apreciat modul de gestionare de către Guvernul României a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, a apreciat implicarea şi rezultatele obţinute. L-am invitat pe vicepreşedintele Pence în România şi domnia sa a promis că va efectua această vizită în prima jumătate a anului", a declarat Dăncilă, la Antena 3.

Premierul a mai menţionat că discuţia cu Mike Pence a fost una punctuală, o discuţie în care s-a arătat dorinţa de cooperare de ambele părţi.

"Am trimis această invitaţie către vicepreşedintele Pence cu puţin timp în urmă, dânsul mi-a spus că are această invitaţie pe birou şi că va da curs acestei invitaţii. Pot să spun că m-a surprins foarte plăcut acceptarea invitaţiei şi cred că pentru Guvernul României, pentru România, este un eveniment foarte important", a afirmat Dăncilă.