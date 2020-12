Viorle Hizo revine la Rapid - Ce fincție va ocupa

Noul antrenor al echipei Rapid, Nicolae Grigore, a declarat că tehnicianul Viorel Hizo va ocupa o funcţie de director în cadrul clubului.

"Discuţiile de a veni la Rapid au fost mult mai vechi. Nu are nicio legătură venirea mea cu Adrina Mutu, nici nu ştiu dacă merge la CFR Cluj. Vreau să le mulţumesc celor de la FRF că am găsit înţelegere acolo, au înţeles poziţia mea, nu a fost nicio problemă din partea lor, au înţeles că vreau să vin la Rapid, mi-a spus că sunt recunoscători pentru munca pe care am depus-o ca antrenor la U21 şi ne-am despărţit în condiţii extrem de amiabile. Am semnat pe un an şi jumătate cu Rapidul. Vreau să-l felicit pe Mihai Iosif pentru tot ce a făcut în această perioadă, am fost alături de el, am comuncat mult cu el de când a venit antrenor. Vreau să-l felicit pentru cum a repus locomotiva pe linie. Băieţii sunt destul de bine, destul de motivaţi pentru acest ultim meci, vin după o serie foarte bună de rezultate şi cred că şi ei conştientizează importanţa acestui meci de la Timişoara şi faptul că o victorie ar fi foarte importantă pentru noi. Staff-ul a fost ales de mine în totalitate. Îmi face plăcere să fac acest anunţ, dacă nu s-a făcut. Un fel de director, nu ştim exact ce titulatură va avea, dar un om cu care mă voi sfătui, şi chiar în această dimineaţă am vorbit cu el la telefon, va fi Viorel Hizo. I-am spus: . Am avut şi cu dânsul câteva discuţii, referitor la cum a văzut echipa, din păcate situaţia aceasta cu pandemia îl face să nu vină la Bucureşti. Mi-ar fi făcut plăcere să fie astăzi alături de noi, sufleteşte este, ne-a transmis lucrul acesta şi în măsura în care situaţia se va regla va veni. Pentru mine este o mare bucurie că a acceptat să facă parte din acest proiect şi eu sunt convins că ne va ajuta enorm, pentru că suntem un staff tânăr, care are nevoie de părerile sale. Sfaturile pe care le-am primit în discuţiile anterioare pe care le-am avut mi-am dat seama că nea Vio încă simte Rapidul şi încă Rapidul. Eu am fost cel cu ideea, sunt conştient de lipsa mea de experienţă ca antrenor principal, am vrut să am pe cineva alături şi a fost primul om care mi-a venit în minte, eu îl consider cel mai potrivit. Ne leagă foatrte multe, mi-a fost antrenor atâţia ani, ştiu cum vede lucrurile şi cât de corect, îmi va spune întotdeauna orice vede, îndiferent dacă va considera că mă simt într-un fel, că nu mi-ar conveni să aud anumite lucruri. Eu îi ştiu pe nea Vio un am franc şi aşa îl vreau, deoarece aşa putem să creăm ceva. L-am simţit exnuziasmat şi am simţit că are nevoie de adrenalina asta", a spus Grigore, într-o conferinţă de presă.

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Victor Angelescu, a declarat că echipa are în continuare acelaşi obiectiv, de a promova în Liga I.

"Nicolae Grigore vine în locul lui Adrian Iencsi, pentru că Miţă (n.r. - Mihai Iosif) a avut această perioadă de interimat, acesta a fost agreement-ul pe care l-am avut cu el de la început, să vină să ajute. Vreau să-i mulţumesc foarte mult că a venit în acel moment greu. A rederesat echipa într-un moment de derivă şi ştiu că, mai ales la primele meciuri, că echipa din punct de vedere mental, fizic şi fotbalistic nu era într-o zonă foarte bună. Miţă va rămâne în staff-ul lui Nicolae Grigore. Stabilisem ca Nicolae grigore să preia echipa în pauza competiţională de iarnă, dar din păcate Miţă a contractat virusul şi atunci am forţat cu o săptămână înainte. Va fi în staff şi Ştefan Grigorie, un antrenor de portari, un preparator fizic spaniol, care se va alătura în ianuarie. Obiectivul este să terminăm pe loc play-off la finalul campionatului regulat şi apoi să ne batem la promovare", a a declarat Angelescu.

Viorel Hizo, în vârstă de 73 de ani, a antrenat Rapidul de cinci ori în carieră, ultima dată în 2009. El nu a mai pregătit nicio echipă din 2013, când a fost pe banca formaţiei Ceahlăul Piatra Neamţ.

Nicolae Grigore este începând de marţi noul antrenor principal al Rapidului, el revenind la clubul giuleştean după o pauză de 10 luni.