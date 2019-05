Virgil Guran (PNL Dâmboviţa): Rezultatul nostru a fost 25,78%, la locale vom câştiga judeţul

PNL Dâmboviţa a obţinut la alegerile europarlamentare 25,78%, iar anul viitor la alegerile locale vom câştiga judeţul, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, preşedintele PNL Dâmboviţa, Virgil Guran potrivit Agerpres.

"Începem încet, încet să arătăm ceea ce am promis că vom face, că vom câştiga judeţul anul viitor la locale, în ideea în care vom avea preşedintele consiliului judeţean. Aceste etape, inclusiv prezidenţialele, vor demonstra creşterea noastră şi vor demonstra că vrem să facem un lucru serios în Dâmboviţa. Judeţul a fost condus în majoritatea timpului de PSD, au avut miniştri, secretari de stat, şefi de agenţii, dar nu s-a văzut o investiţie majoră aici. Rezultatul nostru este 25,78%, am învins în multe localităţi în care se credea că nu vom reuşi, una dintre surprizele celor de la PSD este Moreni, unde am câştigat. Am învins în localităţi ca Iedera, Corneşti. Deci, se demonstrează că se poate", a spus Guran.Acesta a adăugat că rezultatele obţinute la europarlamentare conturează şi viitoarea configuraţie politică a judeţului.La scrutinul de duminică, în Dâmboviţa PSD a obţinut cele mai multe voturi, însă în scădere mare faţă de precedentele alegeri, iar pe următoarele locuri s-au situat PNL şi Alianţa USR-PLUS.În luna martie, când a fost aleasă preşedintă a PSD Dâmboviţa, Rovana Plumb a anunţat că cinci primari PNL din judeţ au trecut la PSD. Întrebat dacă au revenit înapoi acum, Guran a spus că primarii aleg partidul care are şanse să ajungă la guvernare."Conform legii nu pot să treacă pentru că îşi pierd mandatul, unul singur a trecut la ei, cel de la Crângurile, pentru că a fost exclus din partid. Despre ceilalţi despre care vorbeşte Rovana Plumb, vă spun că nu sunt plecaţi nicăieri, iar acum ce primar pleacă în momentul în care simte că vine partidul lui la guvernare? (...) Eventual de la PSD o să vină unii de-ai lui Rovana să zică: nu se poate să candidăm pe la voi? La PNL o să facem o analiză şi o să vedeţi cel puţin 30 de consilieri locali cărora o să li se ridice sprijinul politic pentru că nu s-au implicat în campanie. Un exemplu este Lunguleţu, o să analizăm şi la Târgovişte", a afirmat liderul PNL Dâmboviţa, Virgil Guran.Vicepreşedintele PNL Virgil Guran a mai spus că partidul său este pregătit pentru a prelua guvernarea."Clar că suntem pregătiţi pentru guvernare, avem oameni care au fost miniştri, avem oameni care au făcut ceva în viaţă, au condus întreprinderi mari, au firme mari şi pricep ce este de făcut. Suntem pregătiţi, de aia suntem în politică de 20 de ani. Dar, venirea la guvernare, din punctul meu de vedere şi al partidului, trebuie să se producă pe cale constituţională. Ori prin moţiune de cenzură pe care o pregătim şi o să o depunem probabil într-o săptămână, prin demisia guvernului sau prin alegeri anticipate, dar este mai greu aşa", a susţinut Guran.