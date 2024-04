Virusurile hepatice provoacă în continuare 3.500 de decese pe zi, avertizează OMS

Virusurile hepatice provoacă în continuare 3.500 de decese pe zi, o cifră în creştere, potrivit unui raport publicat marţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care a solicitat "acţiuni rapide", informează AFP, conform AGERPRES.

Noi date din 187 de ţări arată că numărul estimat al deceselor cauzate de hepatita virală a crescut de la 1,1 milioane în 2019 la 1,3 milioane în 2022, potrivit acestui raport publicat cu ocazia Summitului mondial privind hepatita.Acestea sunt "tendinţe alarmante", a declarat presei Meg Doherty, directoare a Departamentului pentru HIV, hepatită şi infecţii cu transmitere sexuală (ITS) din cadrul OMS.În fiecare zi, un total de 3.500 de persoane mor în întreaga lume ca urmare a unei infecţii cu hepatită: 83% din cauza hepatitei B şi 17% din cauza hepatitei C.Estimările actualizate ale OMS indică faptul că 254 de milioane de persoane trăiau cu hepatita B şi 50 de milioane cu hepatita C în 2022.În toate regiunile, doar 3% dintre persoanele care trăiesc cu infecţie cronică cu hepatita B au primit un tratament antiviral până la sfârşitul anului 2022. În ceea ce priveşte hepatita C, 20% au primit un tratament curativ."Aceste rezultate sunt departe de obiectivele globale de a trata 80% din persoanele care trăiesc cu hepatita cronică B şi C până în 2030", a subliniat Meg Doherty.Cu toate acestea, cele mai recente date indică o uşoară ameliorare faţă de cifrele din 2019.Dar, "în pofida progreselor înregistrate la nivel mondial în materie de prevenire (...), numărul deceselor este în creştere deoarece prea puţine persoane cu hepatită sunt diagnosticate şi tratate", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat într-un comunicat.În Africa se înregistrează 63% din noile infecţii cu hepatita B, însă doar 18% din nou-născuţii din regiune primesc doza de vaccin împotriva hepatitei B la naştere.În pofida disponibilităţii unor medicamente generice la preţuri accesibile pentru hepatita virală, numeroase ţări nu reuşesc să şi le procure, regretă OMS, care solicită "măsuri rapide" pentru a inversa această tendinţă, cum ar fi un acces mai larg la teste şi la diagnostice.