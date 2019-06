Visul Opoziției este SPULBERAT! Viorica Dăncilă, despre alegerea primarilor în două tururi: 'Acest lucru e imposibil'

Președintele interimar al PSD Viorica Dăncilă a afirmat că este imposibil revenirea la alegerea primarilor în două tururi, în contextul în care nu pot fi făcute modificări legislative cu un an înainte de alegerile locale, informează MEDIAFAX.

„Acest lucru e imposibil pentru că orice modificare se face cu un an înainte de alegeri. Deci această modificare cred că nu mai are sens să o discutăm. Și eu cred că bine, pentru că evităm astfel votul negativ. Ca să faci două rânduri de tururi nu cred că e oportun. Este opinia mea personală. Nu am discutat cu nimeni despre alegerea primarilor în două tururi, dar eu am încredere că cel ales prin vot trebuie să conducă comunitățile respective”, a declarat Viorica Dăncilă, marți seară la România Tv, întrebată dacă ar fi dispusă să facă un compromis cu ALDE pentru alegerea primarilor în două tururi.

În luna martie, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu spunea că alegerea primarilor în două tururi de scrutin este un sistem mai democratic și că este necesară o discuție mai amplă pentru modificarea legislației în acest sens, la care să participe toate partidele parlamentare.

Anul viitor vor avea loc alegeri locale și parlamentare.