Vlad Cosma vine cu explicații: Eu nu consider că o 'scap' în urma deciziei CCR

Fostul deputat Vlad Cosma și familia acestuia au fost judecați de completuri de trei judecători de la ICCJ. Ca urmare a deciziei CCR, dosarele acestora vor putea fi rejudecate. Vlad Cosma ține să facă precizări, pentru STIRIPESURSE.RO, și explică faptul că el, dacă va fi achitat, asta se va întâmpla pentru că este nevinovat, nu pentru că a beneficiat de o decizie a Curții Constituționale.

”Am vazut astazi, intr-o anumita parte a presei, titluri de genul : "familia Cosma scapa de condamnare "

Doresc pe aceasta cale sa le transmit celor care sunt interesati de dosarul familiei Cosma urmatoarele :

- eu nu consider ca o sa "scap" in urma deciziei de astazi a CCR

- in schimb, sunt convins ca voi fi achitat la finalul procesului, datorita zecilor de probe masluite de inculpatii Onea si Negulescu, probe ce au iesi la suprafata in mod constant in ultimii 2 ani, atat in dosarul meu cat si in alte zeci de cazuri similare lucrate de cei 2 inculpati.

De asemenea, consider ca in speta care ma priveste, daca probele erau reale, as fi fost probabil condamnat definitiv la aceasta ora. Dar, tocmai datorita constatarii incalcarilor grave din Codul penal si din Codul de procedura penala, INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL DE 5 JUDECATORI, a expus in motivarea sentintei de rejudecare a dosarului meu , faptul ca nu am avut parte de un proces echitabil, ca probele au fost obtinute prin tortura anumitor martori, ca au fost martori cu identitatea reala si falsa in aceeasi cauza, a fost ticluit stick-ul de memorie marca Kingstone, si in consecinta este necesara rejudecarea de la zero a cauzei, fiind mentionata in detaliu implicarea nelegala a inculpatului Negulescu in actele de urmarire penala (cu toate ca nu era delegat la dosar si nu avea competenta necesara).

In concluzie, subliniez mai ales pentru cei interesati de dosarul familiei Cosma, ca achitarea de la finalul acest dosar nu va fi rezultata in urma deciziei CCR de astazi, ci prin aflarea adevarului care a fost ascuns de tortionarii Onea si Negulescu de la unitatea de elita " haules".”, scrie Vlad Cosma.