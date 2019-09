Vlad Voiculescu, atac la Sorina Pintea: Ne vorbeşte despre spitalele regionale minţind la fiecare câteva săptămâni altfel

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu consideră că Sorina Pintea vorbeşte despre spitalele regionale "minţind diferit la fiecare câteva săptămâni altfel", potrivit Agerpres.

Acesta se referă la declaraţia ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, care joi, la inaugurarea spitalului de la Mioveni, a declarat că în şapte ani vom avea spitale regionale, conform promisiunilor făcute."Le ascult des pe două doamne, Gabriela Firea şi Sorina Pintea, vorbind despre spitale. Gabriela Firea nu a făcut absolut nimic, deşi e deja de 3,5 ani în funcţie şi a avut la dispoziţie cea mai mare administraţie din ţară şi bugete enorme (...). Sorina Pintea, pe de altă parte, ne vorbeşte despre spitalele regionale minţind diferit la fiecare câteva săptămâni altfel. Astăzi ne spune că: 'am înaintat foarte mult pentru că povestea lor a început în 2017' şi că 'în şapte ani vom avea şi spitalele regionale, exact aşa cum am promis.' Oare aşa au promis? Voi aşa vă amintiţi? 7 ani?", a scris Voiculescu joi pe facebook.Acesta adaugă că din 2014, când Comisia Europeană "ne-a pus pe tavă" bani pentru spitalele regionale, PSD nu a făcut nimic."Nici măcar un rând cu sens în vreun document intern din MS. Sorina Pintea uită că terenurile pentru spitale au fost identificate deja în 2016 şi acordul cu BEI a fost încheiat tot atunci, în timpul guvernului tehnocrat. Când la MS erau în cabinetul ministrului profesionişti care vorbeau engleză. După vreo 10 ani de lucru pe proiecte de investiţii, inclusiv cu instituţii financiare internaţionale precum BEI şi BERD, ştiam că un proiect trebuie pregătit cum trebuie, nu cu firme de apartament sau cu de-alde Compania Naţională de Investiţii, cum voiau Dragnea, Olguţa şi diverşi funcţionari de la MS pe care PSD îi avea în buzunar", susţine Voiculescu.Fostul ministru mai spune că Sorina Pintea uită şi de celelalte spitale promise de PSD: "de Spitalul Republican propus de Dragnea şefului UMF pentru susţinerea vădită din campanie, de Spitalul Municipal promis de primarul PSD Gabriela Firea, de Spitalul de urgenţă promis de primarul PSD de la S1 Dan Tudorache şi multe altele promise în Bucureşti şi în ţară".De asemenea, Voiculescu susţine că Sorina Pintea uită şi de spitalele pe care împreună cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, le promiteau la Craiova şi Constanţa."Las mai jos citatul din Orlando ca să vedeţi în ce hal te poate aduce boala asta gravă (...): Am semnat un memorandum pe 2 spitale regionale. Constanţa şi Craiova vor intra mâine în şedinţa de guvern şi în acest an se va începe construcţia care să se facă într-un alt sistem: acord guvern-guvern. Sunt două state, un reprezentant e mâine la Bucureşti, unul dintre reprezentanţii acestor 2 state, Turcia, cu care se va face unul din cele două spitale, la Constanţa, regionale. Sunt spitale regionale de ultimă generaţie, deja construite în alte părţi. Efectiv se ia proiectul tehnic, se copiază, nu inventam noi nimic, să nu mai pierdem timpul pe licitaţii de proiecte tehnice şi altele", se mai arată în postarea lui Vlad Voiculescu.