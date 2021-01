Vlad Voiculescu, despre Matei Balș: Dacă a fost o problemă de căldură, este de la PSD. Dacă a fost o investiţie făcută prost, problema e tot la PSD

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu consideră ”interesant” faptul că un partid precum PSD îi cere demisia după incendiul de la Institutul Matei Balş. El a declarat duminică, la Prima TV, că dacă a fost o problemă legată de căldură, aceasta ”este la PSD”, dat fiind că Gabriela Firea a fost primar, iar ”patru ani de zile nu s-a întâmplat nimic”, iar dacă problema a fost o legată de o investiţie făcută prost, problema e tot la PSD, întrucât Adrian Streinu Cercel, actual senator PSD, a fost timp de 28 de ani managerul unităţii medicale.

„PSD mi-a cerut demisia şi e foarte interesant şi folosesc cuvântul ”interesant” în mod expres: un partid precum PSD cere demisia, a mea, şi am văzut că este o linie de atac de asemenea, la Nicuşor Dan pentru că nu era căldură, atunci când prima pe lista domnilor de la PSD era doamna Firea, care este direct responsabilă pentru situaţia termoficării din Bucureşti, patru ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Vlad Voiculescu în emisiunea Insider Politic, difuzată duminică, la Prima TV.

La remarca moderatorului conform căreia că la acest moment Gabriela Firea nu mai este în funcţie, el a susţinut, referindu-se la Institutul Matei Balş, afectat vineri de un incendiu, că dacă este o problemă legată de căldură, este la PSD, iar dacă este vorba despre investiţii prost făcute, problema este tot la PSD, întrucât Adrian Streinu Cercel, actual senator PSD, a fost timp de 28 de ani managerul unităţii medicale.

„Domnul Streinu Cercel, care este preşedintele Comisiei de sănătate din Senat la acelaşi partid care-mi cere demisia a fost managerul spitalului pentru vreo 28 de ani. Deci dacă a fost o problemă legată de căldură, atunci cred că problema este la PSD. Dacă a fost o problemă legată de o investiţie făcută prost, sau nefăcută, problema este de asemenea la PSD. Ideea că cineva din PSD, oricine, respectiv preşedintele partidului mi-ar cere mie demisia sau lui Nicuşor Dan este... aş spune că e o glumă proastă, dar nu ştiu cui îi arde de glume când situaţia este asta care este şi când în accidentul ăsta au muri oameni”, a afirmat Vlad Voiculescu duminică, la Prima Tv.

Întrebat dacă, în opinia sa, primarul general al Capitalei are vreo vină în ceea ce priveşte incendiul de la Institutul Matei Balş, ministrul Sănătăţii a răspuns că este „nerezonabil” să fie considerat responsabil edilul.

„Nu. E nerezonabil, e pur şi simplu nerezonabil să te aştepţi de la cineva ca în trei luni să repare sistemul de termoficare din Bucureşti, am fost acolo, am fost în Consiliul General, am înţeles care este situaţia Termoenergetica şi care sunt problemele care da, pot duce inclusiv la lipsa căldurii şi a apei calde pentru un spital şi asta este extrem de grav”, a subliniat el.